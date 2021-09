UPDATE, OFICIAL. Parchetul General a confirmat că se ridică documente de la City Insurance

UPDATE: Parchetul General a confirmat că: 'În cursul zilei de astăzi, 23 septembrie 2021, procurorii din cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție procedează la ridicarea de obiecte și înscrisuri de la sediul ”City Insurance SA”.

Precizăm că ridicarea de obiecte și înscrisuri se realizează în contextul instrumentării unui dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de delapidare, prev. de art. 295 Cod penal, bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 Cod penal, spălare de bani, prev. de art. 49 din Legea nr. 129/2019, fals informatic, prev. de art. 325 Cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 Cod penal, și uzul de fals, prev. de art. 323 Cod penal.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare. Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.'

Știrea inițială

Astăzi, 23 septembrie, Parchetul General ar ridica documente de la sediul central al City Insurance din București, susțin surse judiciare. Ar fi vorba despre documentele privind împrumuturile companiei la bănci din Elveția, dat fiind faptul că procurorii bănuiesc că ar fi fost fictive.

Aceleași surse spun că dosarul de la Parchetul General ar viza, pentru moment, fapte in rem de delapidare, spălare de bani, fals și abuz în serviciu. La DIICOT și DNA s-ar afla alte dosare, transmite G4Media.ro.

În dosarul de la Parchetul General ar fi vizate 20 de persoane din conducerea și acționariatul City Insurance, între care și acționarul majoritar Dan Odobescu, dar și responsabili de sectorul supraveghere asigurări ce făceau parte din conducerea ASF în perioada 2016-2020.

Șeful Direcției Generale Asigurări din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Valentin Ionescu, declara recent că, în urma unor controale făcute în România şi Elveţia, s-a descoperit că firma Vivendi International, acţionarul majoritar al City Insurance, deținută de Dan Odobescu, ar fi acordat împrumuturi fictive companiei. Pentru aceste împrumuturi s-ar fi plătit dobânzi reale la o rată de 10-12%.

'City a plătit din 2017 până în primăvara acestui an 18 milioane de euro ca dobânzi la aceste împrumuturi, dar aceste împrumuturi erau fictive, banii nu au venit niciodată în România, conturile prezentate erau false. Din 2017 încoace, Vivendi a acordat trei împrumuturi de 50 mil. de euro, 25 mil. de euro, iar în primăvara acestui an de 50 mil. de euro. Noi am descoperit că City a plătit chiar în avans către Vivendi dobânzile pentru acest an', a declarat Valentin Ionescu, potrivit europalibera.org.

Prejudiciul minim estimat se ridică la peste 28 de milioane de euro. Procurorii ar avea comisii rogatorii în Elveția, Luxemburg, insulele Cayman, dar și Barbados.

Recent, Autoritatea de Supraveghere a Asigurărilor (ASF) a decis retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare City Insurance şi a solicitat deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii, potrivit Agerpres. Polițele au fost preluate de administratorul temporar, Fondul de garantare al asiguraților - în acest sens a fost nevoie de o ordonanță de guvern.