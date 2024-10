Judecătoarea Ioana Ancuța Popoviciu, care s-a ocupat de dosarul lui Vlad Pascu, suspendată din funcție de CSM

Secţia pentru judecători în materie disciplinară din cadrul CSM a decis, miercuri, suspendarea din funcţie pentru o perioadă de trei luni a Ioanei Ancuţa Popoviciu, judecătoarea care a avut în soluţionare dosarul lui Vlad Pascu, şoferul drogat care anul trecut a accidentat mortal doi tineri în localitatea 2 Mai.



"Admite acţiunile disciplinare conexate formulate de Inspectia Judiciară împotriva pârâtei Ioana Ancuţa Popoviciu - judecător în cadrul Judecătoriei Constanţa. În baza art.273 alin.(1) lit.e) din Legea 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, aplică pârâtei Ioana Ancuţa Popoviciu sancţiunea disciplinară constând în 'suspendarea din funcţie pentru o perioadă de trei luni' pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.271 lit.g) teza I şi art.271 lit. s) teza a II-a din acelaşi act normativ", se arată în minuta deciziei, transmite Agerpres.



Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu





Reamintim că Inspecţia Judiciară informa, în luna februarie, că s-a sesizat din oficiu şi face verificări privind comportamentul magistratului în sala de judecată. Totul s-a întâmplat în urma informaţiilor apărute în spaţiul public privind modul de desfăşurare a şedinţei de judecată din data de 22 februarie la Judecătoria Mangalia, atunci când judecătoarea a avut mai multe derapaje.



"Sesizarea din oficiu vizează respectarea obligaţiei de studiere a dosarelor anterior şedinţei de judecată (inclusiv din perspectiva prezenţei în instituţie a judecătorului anterior acestei date), maniera de gestionare a dosarelor şi şedinţelor de judecată, comportamentul judecătorului în şedinţele de judecată, în principal cu referire la şedinţa de judecată din ziua de joi, precum şi existenţa unor eventuale situaţii de incompatibilitate în legătură cu dosarul menţionat", se arăta în comunicatul Inspecţiei Judiciare.

Ioana Ancuţa Popoviciu l-a umilit pe tatăl lui Sebi





Reamintim că la finalul respectivei şedinţe de judecată, tatăl lui Sebi, unul dintre tinerii morţi în accident a afirmat că judecătorul a întrebat dacă băiatul său este în sală.

"Mi-a spus dacă băiatul meu este în sală. Nu am văzut în viaţa mea aşa judecător. Îi voia buletinul", relata acesta.



De asemenea, un alt părinte a declarat că judecătorul părea că a venit nepregătit la şedinţa de judecată şi mesteca gumă.



Ulterior, pe 21 mai, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a admis solicitarea de transfer la Judecătoria Constanţa a Ioanei Ancuţa Popoviciu, dosarul lui Vlad Pascu fiind preluat de către un alt magistrat.



Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe 11 octombrie 2023, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.



"În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în dimineaţa zilei de 19.08.2023, a condus pe drumurile publice un autovehicul, sub influenţa substanţelor psihoactive, iar la intrare în localitatea 2 Mai, a acroşat un grup de persoane care se deplasau pe marginea drumului. În urma impactului, a rezultat decesul numiţilor O.A.S. (21 ani) şi D.R.M. (20 ani), precum şi vătămarea corporală a numiţilor B.D.D. (18 ani), C.V.A. (20 ani) şi I.C.I. (20 ani). De asemenea, se reţine că, după producerea accidentului, inculpatul a părăsit locul accidentului", au transmis atunci procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia.

