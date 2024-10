Șoșoacă, după pierderea candidaturii la Cotroceni, penalizată de Parlamentul European. Bogdan Chirieac: Nu mai trebuie să candideze la nicio funcție publică

Șefa Parlamentului European a făcut astăzi un anunț important în legătură cu Diana Șoșoacă. Roberta Metsola a explicat că va menține sancțiunile, după ieșirea făcută de președinta SOS România la începutul sesiunii parlamentare.

Diana Șoșoacă nu are voie să participe timp de 7 zile la ședințele de plen din Parlamentul European. De asemenea, i-a fost tăiată și indemnizația, tot pentru 7 zile.

Roberta Metsola menține sancțiunile împotriva Dianei Șoșoacă

"În conformitate cu regulile 10 şi 183 din regulamentul de procedură şi după ce am luat notă de observaţiile membrilor vizaţi, am decis să impun o penalitate împotriva doamnei Diana Iovanovici-Şoşoacă pentru perturbarea şedinţei din 18 iulie 2024, arătând un comportament neadecvat pe durata dezbaterii (...). Această penalitate presupune reţinerea indemnizaţiei zilnice pentru o perioadă de şapte zile şi o suspendare temporară de la participarea la activităţile din plenul Parlamentului European pentru o perioadă de 7 zile cu începere de azi, 8 octombrie 2024, fără a prejudicia dreptul domniei sale de a vota în plen şi în conformitate cu standardele de conduită", a declarat Roberta Metsola, marţi, la începutul activităţilor PE, reunit săptămâna aceasta în sesiune plenară la Strasbourg.

"Membra în cauză a PE a fost informată în acest sens, a formulat un apel intern la biroul competent împotriva acestei hotărâri în baza regulii de procedură nr. 184. Biroul, în şedinţa de ieri seara, a confirmat penalitatea fără a aduce atingere dreptului la apel extern care rămâne deschis membrei în cauză. De aceea aancţiunea este considerată finală", a explicat Roberta Metsola.

Articolele 10 şi 183 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European se referă la reguli de conduită şi sancţiuni.

Diana Șoșoacă s-a plâns în Parlamentul European după decizia CCR de a-i respinge candidatura în cursa pentru Cotroceni

Între timp, Diana Șoșoacă aruncă cu amenințări în stânga și-n dreapta, după ce magistrații de la Curtea Constituțională i-au respins candidatura în cursa pentru Cotroceni. Aceasta i-a numit "naziști, staliniști și trădători". CCR a publicat motivarea, iar potrivit acesteia, înregistrarea candidaturii Dianei Șoșoacă încalcă unele condiții de eligibilitate, cu referire la "valorile democrației, la statul de drept, la respectarea Constituției corelate cu garanția politico-militară a acestora, respectiv apartenența României la UE și NATO".

Diana Șoșoacă promite că va face plângere la toate instituțiile europene abilitate, aceleași instituții pe care le considera până acum la fel de abuzive. În fața Parlamentului European s-a plâns de decizia CCR, acuzând că hotărârea a fost luată pentru că "a luptat împotriva botniței din pandemie".

"Curtea Constituțională, pentru prima dată în istorie, mi-a anulat candidatura la președinția României, nu pe motive de constituționalitate, pentru că erau îndeplinite toate formele, ci pentru faptul că am luptat împotriva vaccinării obligatorii, pentru că am luptat împotriva botniței din pandemie, pentru că am fost amendată de un polițist că am depășit viteza, deși sunt în proces cu acel polițist, pentru că am făcut declarații politice în Parlamentul României ca senator, încălcându-se articolul 72 din Constituția României și articolele 9 și 10 CEDO, prin care declarațiile politice ale unui parlamentar au imunitate. Nu putem să fim condamnați pentru așa ceva", a spus eurodeputata.

"Nu am fost judecată, nu am fost citată, nu am avut dreptul la apărare și am fost judecată pe articole din ziar", a mai spus ea.

Bogdan Chirieac, despre Șoșoacă: Dânsa în niciun caz nu poate să candideze la președinția României

Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect într-o intervenție la Antena 3 CNN.

"Eu am ieșit din sală în acest moment, mă aflu la Palatul Parlamentului, unde se comemorează un an de la atacul Hamas împotriva Israelului. El a fost pe 7 octombrie anul trecut, iar comemorarea se face pe 8 octombrie, fiindcă familiile celor răpiți au venit la București să se adreseze poporului român. Eu nu mai știu ce spune Curtea Constituțională. După declarațiile antisemite și xenofobe făcute de doamna Șoșoacă de ieri, dânsa în niciun caz nu poate să candideze la președinția României și, dacă mă întrebați, la nicio altă funcție publică. La un an, pe 7 octombrie anul acesta, a făcut declarații evident antisemite.

S-a sesizat până și Parchetul din România. În acel moment, dânsa face un deserviciu uriaș țării noastre, care nu este un popor antisemit și xenofob. Pune în pericol relațiile politice excelente dintre România, Israel și SUA, și o fi hotărât, nu o fi hotărât, o fi adăugat la lege, cum vreți dumneavoastră, doamna Șoșoacă nu trebuie să candideze la nicio funcție publică în România, dacă ar fi să o luăm după lege. Există lege în România împotriva antisemitismului. Ești pedepsit de lege și condamnat pentru așa ceva. Nu vorbesc de închisoare, nu mă înțelegeți greșit, nu la asta mă refer.

"Există lege împotriva antisemitismului și nu doar în România"

Totuși, există lege împotriva antisemitismului și nu doar în România, ci în absolut toată lumea civilizată există așa ceva. Există lege în România în privința antisemitismului. Antisemitismul, ca și xenofobia, reprezintă un cancer al lumii de astăzi. Războiul din Orientul Mijlociu, atacurile teroriste, multe lucruri foarte rele care se întâmplă în ziua de astăzi pleacă de la așa ceva. Nu mai vorbesc despre acea groapă a istoriei care a însemnat nazismul, lagărele de concentrare, al Doilea Război Mondial și așa mai departe. Există lege. De ce nu a intervenit legea până în acest moment? Până la înscrierea la candidatură, când problema exista de mult? Din cauza faptului că România nu are justiție funcțională. Acesta este motivul. Acum, că se scarpină după urechea stângă cu mâna dreaptă Curtea Constituțională, că o fi și că o păți, că s-a întâmplat, abia acum a acționat și abia acum am văzut aceste lucruri.

Dacă până acum vorbeam de un principiu, că e un candidat și altele, domnule, trebuie să înțelegeți că nu e orice candidat. Nu a fost respins altcineva în zona asta. Deci, câțiva judecători de la Curtea Constituțională au avut curaj, aș putea spune. Au avut curaj făcând ceea ce nu a făcut Justiția, foarte bine plătită și cu pensii speciale, din România. Ei trebuiau să facă lucrul acesta din timp, ca să spun așa", a spus Bogdan Chirieac.

