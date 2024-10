Republica Moldova, ținta unor tentative de dezordine națională înainte de alegeri: instruiri în tabere de gherilă, tactici de provocare a organelor de ordine, manevrarea explozibililor artizanali

Duminică, 20 octombrie, va avea loc referendumul din Republica Moldova cu privire la exprimarea opțiunea cetățenilor în cele mai importante probleme ale statului și societății în ansamblu. La referendumul din această dată, cetățenii vor răspunde la întrebarea "Susțineți modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană?".

De asemenea, pe 20 octombrie, va avea loc primul tur de scrutin pentru alegerea președintelui țării.

Șeful Poliției Naționale, împreună cu directorul Serviciului de Informații și Securitate și procurorul-șef interimar al PCCOCS au susținut un briefing de presă cu subiectul „Acțiunile forțelor de ordine pentru contracararea intențiilor de destabilizare pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada următoare”.

Procurorul-șef interimar, Victor Furtună, a declarat că: "Zilele trecute au fost făcute sub 100 de percheziții, au avut loc inclusiv și rețineri. La momentul actual avem patru persoane, reținute și ulterior plasate sub arest preventiv".

Peste 300 de persoane care au mers în taberele de pregătire din Federația Rusă. Care era narativul

Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, precizează că: "În perioada iunie-prezent, instituțiile de drept și de forță din Republica Moldova au reușit să documenteze două aspecte de bază care țin de intențiile de organizare a destabilizărilor teritoriului Republicii Moldova.

Au fost două divizări sau două compartimente, separat, dintre care una a fost în Federația Rusă (...).

Începând cu luna iunie (anul curent), în mod regulat, pe teritoriul Federației Rusie, mergeau echipe restrânse, a câte 20 de persoane, în număr total documentat de organele de drept și de forță, la ziua de astăzi, ajungând peste 300 de persoane care au mers pentru instruiri în suburbia Federației Rusie, în baza de odihnă din Krasnaya Pahra, acolo unde aceste persoane au fost pregătite pentru diferite forme în timpul acțiunilor de protest sau măsuri în masă, unde erau instruite despre procedee și metode tehnice în acțiunile de protest, comportamentele care trebuie să le manifeste, tactici de provocare, înfruntarea inteligentă a cordoanelor, extragerea de obiecte sau arme de la organele de forță - deci cum trebuiau să reziste atacurilor sau intervenției organelor de forță, cum să facă retragerea rapidă din rândul mulțimii.

În acest capitol vreau să remarc că aceste persoane de fapt au avut, regulat, în echipe a câte 20 de persoane, instruiri regulate la capitolul dat.

În ceea ce ține de măsurile care au fost făcute în această perioadă de timp, organele de stat au reușit să supună măsurilor de investigații operative aceste persoane sau o parte mare din numărul acestor persoane care au fost în Federația Rusă și care au fost pregătite la acest compartiment.

Doar pe parcursul ultimelor zile, în cadrul măsurilor de urmărire penală și perchezițiilor realizate, s-a reușit ridicarea atât a mijloacelor financiare de la aceste persoane (în jur de peste 1.600.000 de lei), dar și alte obiecte, instrumente necesare a fi utilizate în procesul de stabilizare și dezordine în masă care aveau ca scop pentru următoarele perioade.

Acestea erau sub diferite pretexte: fie vorbim de scoaterea, excluderea anumitor candidați electorali din cursele electorale, fie sub motivația că s-au falsificat alegerile sau alte aspecte manipulatorii care urmau a fi induse acestor grupuri și care urmau să fie convocate sau adunate în perioadele imediat următoare în scopul de asigurare a acestui proces de dezordine.

Țin să remarc că și în perioadele anterioare am avut unele tendințe, la fel din rândul acestor persoane care au fost la pregătiri în străinătate, care au avut alte scopuri sau pregătirile respective le-au utilizat și în intențiile de dezordine sau huliganism sau vandalism asupra unor instituții ale statului. Instituțiile de dreapta au reușit să au documentat acele acțiuni. Cum am și spus, acțiunea a fost comună sub egida PCCOCS-ului, în comun cu colegii de la Serviciul Informație și Securitate.

Aceasta a ținut de o categorie de persoane (un număr de peste 300 de persoane care au mers la taberele de pregătire în Federația Rusă).

Și aici remarc că fabula de plecare era cultural-artistică, dar în momentul când au ajuns aceste persoane în Federația Rusă, de fapt acest lucru a fost cu totul altul (...) de fapt ele primeau instruirile exact pentru formele de organizare a măsurilor în masă și dezordinilor în masă".

Legăturile cu Ilan Șor, gruparea Wagner și Yevgeny Prigozhin

Directorului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, a declarat că: "În ultimele luni au fost realizate o serie de operațiuni de colectare de informații cu privire la tentative de destabilizare a ordinii constituționale în context electoral anul acesta în Republica Moldova.

Informațiile colectate de serviciu au fost expediate în regim prioritar către Procuratura pentru cauze speciale, cât și către Inspectoratul General al Poliției, astfel fiind desfășurate acțiuni în paralel pentru a fi mai eficienți și mai rapizi în contracararea acestor riscuri.

Suplimentar la investigația dusă de către Inspectoratul Național de Investigații, serviciul a acordat suport procuraturii pentru combaterea crimei organizate și cauzei speciale în investigarea unui alt grup de persoane.

De asemenea, serviciul a realizat și operațiuni contrainformative și informative externe pentru a depista și preveni materializarea riscurilor la adresa Securității Naționale.

În acest context, începând cam cu luna mai 2024, oligarhul fugar Ilan Șor, sub paravanul ONG-ului Eurasia, a finanțat deplasarea unor grupuri de tineri la Moscova, așa cum s-a mai menționat deja.

Dintre aceștia, o parte au fost selectați pentru antrenamente mult mai avansate în tabere de gherilă, desfășurate în Bosnia și Herzegovina, precum și în Serbia.

Acești tineri au fost antrenați de instructori străini, conectați la entități asociate structurii private militare Wagner și entitatea numită Ferma, instituite anterior de Yevgeny Prigozhin.

Ele în continuare sunt active, doar că sub o altă comandă. Antrenamentele includeau tactici de dezbinare națională, precum și destabilizare a ordinii constituționate.

În taberele de pregătire erau antrenați provocatori, care urmau să organizeze proteste și să participe la acțiuni violente, radicale și chiar extremiste în contextul alegerilor.

Programul de antrenament includea, (dar nu se limitează la asta): tactici de provocare a organelor de menținere a ordinii publice, utilizarea armelor și unor obiecte pentru provocarea daunelor fizice non-letale, psihologia maselor, confruntarea fizică cu forțele de ordine în timpul protestelor, confecționarea și utilizarea articolelor de incendiere și a explozibililor artizanale, manevrarea dronelor cu atașament special pentru explozibil sau incendiere (...).

Tipul de pregătire oferit cetățenilor Republicii Moldova indică asupra unor acțiuni ofensive cu utilizare de drone și dispozitive pirotehnice, în contextul unor acțiuni de masă, în scop de a crea panică și provocare.

Cetățenii Republicii Moldova au avut mai multe deplasări pentru instruire, unii din ei aflându-se în aceste țări, începând cu începutul lunii septembrie și până la mijlocul lunii octombrie. Patru dintre aceștia au fost ulterior reținuți de către procuratură și plasați în arest pentru o perioadă de 30 de zile.

În prezent, ținem sub control situația, împreună cu toate instituțiile de aplicare a legii, monitorizăm activ riscurile și amenințările pentru asigurarea securității cetățenilor noștri pe teritoriu național.

În acest moment, noi evaluăm gradul de risc fiind unul mic. Totodată, toată lumea este vigilentă și conectată".

