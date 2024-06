INNOCONSTRUCT 2024 a arătat o creștere a interesului pentru domeniul construcțiilor. Cătălin Podaru: Autoritățile vin în întâmpinarea acestor soluții / video

Cătălin Podaru a subliniat că evenimentul este unul dintre cele mai eficiente și bogate din România, evidențiind interesul crescând și avansul rapid al tehnologiilor moderne în construcții. Anul acesta, a observat un interes crescut pentru tehnologiile de construcții, subliniind importanța digitalizării în contextul numeroaselor investiții din România.

„INNOCONSTRUCT este un eveniment în construcții care reunește companiile din domeniul construcțiilor pe orizontală, la orice nivel. El se întâmplă anul, timp de două zile. Acest eveniment, din punctul meu de vedere, e unul din cele mai eficiente și bogate evenimente în domeniul construcțiilor din România și, de fiecare dată, noi am simțit o creștere a interesului. Lucrurile care se prezintă acolo arată că România avansează foarte rapid în domeniul construcțiilor, abordează, implementează tehnologii foarte moderne.

Anul acesta, la Innoconstruct, eu am simțit, dincolo de conținutul mult ridicat din punct de vedere al implementării tehnologice, și un interes crescut al oamenilor pentru abordarea tehnologiilor în domeniul construcțiilor. Mai ales că, în România, avem extrem de multe investiții, iar digitalizarea este un element cheie pentru a putea face față cerințelor actuale. Asta nu poate decât să ne bucure.", a spus Cătălin Podaru.

„Am simțit un discurs optimist al tuturor celor prezenți acolo"

Acesta a remarcat o schimbare pozitivă de mentalitate și un discurs optimist la evenimentul INNOCONSTRUCT din acest an.

„O schimbare pe care eu am apreciat-o, am simțit o schimbare de mindset, am simțit un discurs optimist al tuturor celor prezenți acolo, iar anul acesta noi am venit cu anumite elemente noi, demonstrative, elemente concrete.

Am avut parte și de un workshop în care am venit cu un studiu de caz pentru aplicarea concretă a tehnologiilor în domeniul construcțiilor. Exemplul nostru s-a referit chiar la agenția care se ocupă de consolidările clădirilor din București, care are un volum foarte mare de realizat, care este sub Primăria Capitalei, și unde noi am arătat că tehnologiile moderne, de la scanarea lidar, fotogrammetria cu dronele, procesarea și generarea modelului 3D virtual, încărcarea în platforme colaborative de tip cloud, verificarea automată a proiectelor cu softuri specializate după scanări care, până la urmă, duc la un lucru care, în viitorul foarte apropiat, va fi o cerință esențială, și anume un Digital Twin al construcțiilor.", a spus Cătălin Podaru.

Autoritățile vin în întâmpinarea acestor soluții

Cătălin Podaru a menționat că autoritățile, deși percepute uneori ca fiind lente, au început să înțeleagă utilitatea acestor soluții și colaborează cu industria pentru implementarea lor.

„Colegii au arătat cum toate aceste elemente sunt deja aplicate în cadrul proiectelor noastre, în cadrul proiectelor cu agenția și care au dus la o dinamizare foarte mare a ceea ce am realizat noi, lucru care era necesar, nu era nu nice to have.

Ne-am bucurat să vedem că și autoritățile vin în întâmpinare, deși, de multe ori, percepția este că au o anumită inerție, vin în întâmpinarea acestor soluții, înțeleg utilitatea și vor și ele, împreună cu industria, să implementeze aceste lucruri.", a spus Cătălin Podaru la DC News și DC News TV.

