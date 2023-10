Ilan Lauer, ministru în vechile Guverne, a spus cum s-a implicat în acest caz.

'După ce s-a întâmplat tragedia de pe data de 7 octombrie, am decis să mă implic cât de mult pot în războiul mediatic. De 3 săptămâni nu dorm foarte bine și nici mult, fiindcă este o perioadă foarte grea. Am decis să ajut cu ce pot, respectiv să explic românilor care este situația din Israel. Să înțeleagă prin ce au trecut acești oameni, Hamas este o grupare teroristă la fel de rea ca și Isis. Statul Israel are dreptul să se apere, iar societatea israeliană nu mai este ce a fost înainte de data de 7 octombrie. Lumea nu a înțeles lucrul acesta, dar, din păcate, aș putea spune că este o traumă fără precedent în generația noastră!', a spus Ilan Laufer.

'Având foarte mulți prieteni în Israel, care mi-au cerut să le transmit filmulețe cu ceea ce fac la televizor ș.a.m.d., am făcut un efort, am scos câteva fragmente din emisiuni și am pus subtitrare. Ronnie, un prieten foarte apropiat din Israel, din școala generală, m-a sunat și mi-a spus: Am văzut ceea ce faci. Ne bucurăm foarte mult că ești alături de noi și depui un asemenea efort colosal, dar, uite, avem și noi o rugăminte către tine. Avocatul familiei Haimi, care s-a ocupat de Tal, de mai multe chestiuni, dorește să vorbească cu tine deoarece poate există o cale să facem ceva pentru Tal, cetățean român, să aflăm informații sau să îl eliberăm din captivitate. În acel moment am spus: Sigur că da! M-a sunat domnul avocat și mi-a spus: Ilan, mă bucur foarte mult că ești de acord, dar vreau să te pun în legătură cu Ela.', a declarat Ilan Laufer.

'Prin urmare, ne-am auzit la telefon. Până atunci, nimeni nu luase legătura cu Ela, nici din România, nici din Israel, ci doar consulul nostru din Israel a discutat cu dânsa și am luat la cunoștință că avem singurul cetățean român, aflat acolo în Fâșia Gaza. Din păcate, fiind un număr foarte mare de răpiți, inclusiv Guvernul Israelian a fost luat prin surprindere și încă face eforturi uriașe ca să ajungă la zi cu situația. Sunt încă foarte mulți oameni morți care nu au fost identificați. Au fost omorâți atât de brutal încât autoritățile au anunțat, cu durere foarte mare, că nu vor putea să identifice toate corpurile. Este ceva absolut fără precedent.', a zis Laufer.

'Am discutat cu Ela. I-am recomandat să vină în România. Am apelat la toate resursele pe care le am în România, atât din zona politică, cât și din zona publică, televiziuni, presă. Ela mi-a spus că vine în România, să afle măcar ce s-a întâmplat cu soțul ei. Am pornit această acțiune. Sincer, vă spun că reacțiile au fost foarte bune, inclusiv domnul ambasador al Israelului a spus că vrea să ajute această inițiativă, de a încerca să ajungem cumva la Tal. Împreună ne-am organizat. Dânsa va avea astăzi niște întâlniri cu înalți reprezentanți ai Guvernului României. Cred foarte mult că România are capacitatea să realizeze o celulă de criză care să se ocupe de acest subiect serios, să nu fie doar o chestiune mediatică!', a spus Ilan Laufer, la DC News.

VIDEO

