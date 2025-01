Infecția genitală care poate afecta fertilitatea. Dr. Ciprian Andrei Morariu (SANADOR): E necesară o intervenție pentru a scoate trompele / video

Anumite infecții genitale netratate la timp pot afecta ireversibil trompele uterine, ducând la infertilitate. În cazurile severe, este necesară îndepărtarea trompelor, iar singura soluție pentru obținerea unei sarcini rămâne fertilizarea in vitro.

Dr. Ciprian Andrei Morariu, medic primar obstetrică-ginecologie la Spitalul Clinic SANADOR, a vorbit despre impactul infecției cu Chlamydia asupra fertilității, explicând că aceasta poate afecta trompele uterine, blocând mecanismele necesare pentru obținerea unei sarcini.

„Sunt infecții, cum e infecția cu Chlamydia, care afectează trompele uterine. Creează un păienjeniș – cum le spun eu pacientelor – în abdomen și blochează prin toate căile mecanismele prin care s-ar putea obține o sarcină. Mergând direct pe trompe, le afectează, le poate închide, le umple cu lichid, creează un păienjeniș care învelește ovarul și ovulația este împiedicată, creează o zonă de aderențe care sunt prezente în fundul de sac Douglas, locul unde se produce captarea ovocitelor și atunci împiedică.

Da, simplele infecții pot fi și ele cauză - nu trebuie să ajungem la endometrioză și fibroame - și infecțiile dobândite de-a lungul vieții, infecția cu Chlamydia fiind una dintre cele mai cunoscute.”, a spus dr. Ciprian Andrei Morariu.

„E necesar să faci o intervenție pentru a scoate trompele"

Medicul a vorbit despre necesitatea tratării infecțiilor, explicând că, deși unele pot trece de la sine, parțial, ele pot lăsa în urmă aderențe și pot afecta fertilitatea. Afectarea trompelor este ireversibilă, iar în unele cazuri este necesară îndepărtarea lor, deoarece acumularea de lichid le face toxice pentru embrioni, chiar și în cazul fertilizării in vitro.

„Infecția trece de la sine?”, a întrebat Val Vâlcu.

„În principiu, ar trebui tratată, pentru că ea poate să treacă într-o oarecare măsură de la sine, însă ce lasă în urmă e dezastrul acesta: prezența aderențelor și afectarea fertilității. Din păcate, afectarea trompelor este una ireversibilă, fiind necesară chiar scoaterea lor.

Adică e necesar să faci o intervenție pentru a scoate trompele, pentru că în interiorul lor se adună un lichid și, chiar dacă ai vrea să apelezi la o procedură de reproducere umană asistată, adică de fertilizare in vitro, lichidul ăla devine toxic și omoară embrionii, și atunci ești măcar obligat să le clipezi, să le blochezi, astfel încât să fii sigur că nu se va întoarce lichid toxic din trompă.

Dacă ajunge în abdomen și faci operația, preferi să le scoți, pentru că ele rămân susceptibile infecțiilor, să se umfle, să se spargă, să creeze puroi în interiorul lor, peritonite.”, a spus dr. Ciprian Andrei Morariu.

Pacienta poate avea proprii copii după scoaterea trompelor uterine

Potrivit medicului, după îndepărtarea trompelor uterine, sarcina poate fi obținută doar prin fertilizare in vitro. Pacienta își păstrează ovarele și poate avea propriii copii, însă procedura de FIV este singura soluție.

„Se poate dobândi o sarcină după această intervenție?”, a întrebat Val Vâlcu.

„După ce scoatem trompele, evident că da, doar că singura modalitate este cea prin fertilizare in vitro. Pacienta rămâne cu ovarele pe loc, evident că poate să aibă propriii copii. Partea proastă e că, de obicei, pacientele afectate sunt tinere și evident că și procedura de FIV are o șansă în plus pentru a reuși cât mai curând, însă e un impact emoțional foarte puternic să știi că ai 27-30 de ani și tu apelezi la FIV pentru că nu mai ai trompe.”, a spus dr. Ciprian Andrei Morariu la DC News și DC Medical.

