Infectarea cu HPV: Ce simptome apar și cum decurge testarea. Mai are rost vaccinarea? Dr. Horia Cioflan (SANADOR), explicații

Întrebat ce simptome apar în urma infectării cu HPV, doctorul Horia Cioflan a răspuns:

„Dacă este o infecție pasageră, tranzitorie, nu observă nimic. Pur și simplu la un examen de rutină se face o genotipare HPV și se constată că rezultatul e pozitiv pentru genotipurile de high risks (n.r. riscuri mari) sau se specifică genotipul pentru care este pozitiv. E un test așa de simplu! Pur și simplu se raclează cu o periuță la nivelul colului sau vaginului, depinde de zona lezională. E un proces care durează cât ai clipi din ochi! Mai important este că, în ultimii ani, citologia Babeș-Papanicolau, care va rămâne baza screeningului în afecțiunile colului, a fost înlocuită din citologia clasică cu lamă de sticlă citită la microscop, cu citologia mediului lichid. Asta are un avantaj fenomenal!

Nu este, ca sensibilitate și eficiență, altfel decât cea clasică. Rezultatele sunt absolut identice, numai că permite ca în acel recipient lichid, dacă citologia Babeș-Papanicolau este diferită de cea normală, să poți face o genotipare HPV din lichidul care rămâne. Poate să se facă din prima, dar dacă există indicații după un rezultat nefavorabil la citologia Papanicolau, atunci desigur se mai poate face reflex fără să mai chemi omul”, a declarat doctorul Horia Cioflan.

Mai are rost vaccinarea în timpul infecției?

Întrebat de Val Vâlcu dacă mai are rost vaccinarea, în urma contractării virusului HPV, doctorul Horia Cioflan a precizat:

„Da, pentru că, dacă se identifică una, două sau trei tulpini virale la persoana care vine să fie diagnosticată, desigur că rămân încă altele, până la nouă, la care poate fi asigurată protecția. Deci nu e inutil”.

Val Vâlcu: „Dar vaccinarea generază anticorpi pentru tulpinile identificate deja?”

Horia Cioflan (SANADOR): „Nu, chiar voiam să demantelăm niște canoane sau niște prejudecăți. Vaccinarea nu este terapeutică, deci asta este limpede. Nu are niciun efect de terapie, are efect doar de prevenție. Ea nu garantează lipsa riscului de infectare după o vreme, pentru că și vaccinul are o perioadă în care acționează - datele spun că undeva între 9 și 10 ani, când nu este posibilă infectarea ulterioară. Și asta se poate! Deci ar fi cazul unui rapel”.

