Incidente la Marșul Bucharest Pride: Manifestanții spun că au fost atacați cu gaze lacrimogene. Martor: Oamenii aveau ochii umflați și tușeau puternic

Marșul Bucharest Pride de anul acesta s-a putut lăuda cu cel mai mare număr de participanți din toate edițiile, 25.000 de persoane mobilizându-se cu scopul de a cere drepturi de bază pentru familiile gay. Asociația Accept a lansat și o petiție, înainte de eveniment, prin care cere statului român recunoașterea căsătoriilor persoanelor de același sex. Puteți semna petiția aici.

Inerent, o mulțime mai numeroasă a venit la pachet cu tensiunile generate de mai multe incidente homofobe și transfobe. Mai mulți participanți ai „Marșului Normalității” ar fi reușit, în mai multe rânduri, să se infiltreze printre persoanele venite la Pride, pentru a striga lozinci extremiste. Alții s-au rezumat doar la a ieși pe balcon cu icoane sau pentru a-i înjura, de la distanță, pe cei 25.000 de participanți.

Poate cel mai grav incident a avut loc la finalul marșului, când manifestanții s-au strâns în Parcul Izvor, pentru a asculta discursurile speakerilor de la eveniment, printre care cuplul Victor Ciubotaru și Florin Buhuceanu (care s-au făcut remarcați în urma procesului de la CEDO împotriva statului român, pentru recunoașterea familiilor gay) și persoane publice din afara comunității, precum Silviu Faiăr.

Chiar lângă scenă, mai mulți huligani au pulverizat gaze lacrimogene către manifestanți, înainte ca jandarmii să poată interveni.

„Dacă noi suntem pașnici, consider că asta trebuie să vedem și din partea lor”

Redacția DC News a contactat trei persoane prezente la marș, pentru a ne povesti cu exactitate cum s-au petrecut incidentele.

„Mă aflam în Parcul Izvor și, la un moment dat, am văzut o persoană cunoscută care fugea din afara mulțimii. Oamenii erau panicați, nu știa nimeni ce se întâmplă, erau cu ochii acoperiți. M-am dus către persoana aceea si am întrebat-o dacă e bine. Avea fața roșie și ne-a spus tuturor să plecăm cât mai departe pentru că se dă cu gaze lacrimogene”, ne-a transmis o sursă, sub protecția anonimatului.

Medeea Țîrlea, o altă persoană prezentă la eveniment, ne-a relatat situația în detaliu.

„Eram în Parcul Izvor. Lumea dansa, se bucura, era muzică, erau interpreți pe scenă și, la un moment dat, m-a apucat tusea. Am crezut că doar pe mine m-a apucat, deși nu eram răcită, doar că ulterior am observat că a început toată lumea să tușească și au început ochii să îmi lăcrimeze foarte tare. Organizatorii ne-au spus apoi să ne îndepărtăm, pentru că cineva a aruncat cu gaze lacrimogene. Eu eram pe la jumătatea mulțimii și în condițiile ăstea m-a afectat destul de tare. Mă gândesc acum și la persoanele care au afecțiuni grave, de exemplu astm sau alte boli pulmonare. Au fost cazuri mult mai serioase, unele persoane aproape au leșinat.

Nu știu cine au fost făptașii, bănuiesc că cineva care nu a vrut ca evenimentul să aibă loc, deși evenimentul a fost unul pașnic, nu a fost nici măcar protest. Și chiar dacă ar fi fost protest, noi eram pașnici, e dreptul oricărui cetățean să protesteze. Era un eveniment care susținea egalitatea, care era împotriva discriminării de orice fel și nu consider că deranja pe cineva. Probabil era cineva din partea „Marșului Normalității”, ceea ce nu mi se pare în regulă, pentru că noi nu am instigat la ură, nu am spus nimic în sens peiorativ. Există multă respingere și multă ură, dar nu înțeleg de ce ei răspund cu rău la bine. Nimeni nu a arătat pancarte împotriva lor, așa cum au făcut ei, de pe margine. Nu este în regulă, nu este moral. Dacă noi suntem pașnici, consider că asta trebuie să vedem și din partea lor”, a declarat Medeea Țîrlea, prezentă la marș.

O altă sursă, Patricia Feraru, ne-a povestit că a fost nevoită să meargă în zona gazelor lacrimogene pentru a-și scoate un prieten din mulțime.

„Încă din timpul marșului au avut pe lângă noi oameni cu bannere extremiste, dar suntem foarte obișnuiți cu genul acesta de mesaje, așa că nu ne-am făcut prea mari probleme. Am avut mici turbulențe, pentru că au mai intrat printre noi niște oameni cu bannere împotriva noastră, dar i-au scos la timp jandarmii. Mai mulți extremiști erau în spatele nostru. Am văzut, la un moment dat, un nene care a intrat, de nicăieri, alergând printre noi, cu niște bannere extremiste și urla să mergem la biserică. Asta a fost singura situație în timpul marșului la care eu, personal, am fost martoră, restul sunt lucruri pe care le știu și eu de la alți oameni prezenți.

Însă la finalul marșului, când ne-am dus cu toții la Parcul Izvor, iar organizatorul a intrat pe scenă să prezinte oamenii care urmau să susțină niște discursuri, ne-am trezit cu toții cu organizatorul care anunța brusc că s-a dat cu gaze lacrimogene. În momentul acela am văzut mai mulți oameni care începeau să se răspândească din mulțime, tușind sau acoperindu-și ochii cu mâinile, iar la un moment dat, eu și câțiva oameni de pe margine am dat gardurile la o parte, ca să le permitem trecerea. Un prieten de al meu nu era absolut deloc bine, avea ochii roșii, foarte umflați, tușea, se vedea că e foarte amețit. Când m-am dus spre el să îl ajut, am inhalat și eu puțin mai mult, apoi mi s-au umflat ochii foarte rău. Jandarmii au întârziat destul de mult, pentru că în momentul în care s-a întâmplat chestia asta cu toții păzeau intrarea în parc”, ne-a mărturisit Patricia Feraru.

