VIDEO: Incendiu masiv în Moscova, lângă trei mari gări din centrul orașului

Un puternic incendiu a izbucnit duminică într-un mare depozit din centrul Moscovei, în apropiere de trei gări feroviare ce leagă capitala Rusiei de mai multe mari oraşe din ţară, inclusiv Sankt Petersburg (nord-vest), a anunţat Ministerul rus al Situaţiilor de Urgenţă, informează France Presse, potrivit Agerpres.

In the area of ​​Komsomolskaya Square in Moscow, something is very hot https://t.co/sySwiasF3H pic.twitter.com/1LOuVlGVF3

Nori de fum negru se ridicau spre cer, contrastând cu culoarea albă a pavajului acoperit de zăpadă în faţa gărilor Iaroslavski, Leningradski şi Kazanski, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea rusă. Trenurile din aceste gări leagă mai ales capitala rusă de Sankt Petersburg, Kazan (700 km est de Moscova) sau Vladivostok (Extremul Orient).

In #Moscow, near the Komsomolskaya Square, a strong fire. According to preliminary data, the warehouse is on fire. It is reported that the fire area is about two thousand square meters. pic.twitter.com/82OfnLlDwP