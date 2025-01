Incendiu la stadionul echipei Manchester City: Fanii au fost evacuați înainte de meci

Citește și: Au scăpat ca prin minune: Doi schiori au declanșat o avalanșă uriașă, după ce au schiat în afara pârtiei / VIDEO

Incidentul a avut loc cu puțin înainte de ora 18:00 GMT, creând momente de panică și determinând o intervenție rapidă a personalului de securitate.

Prezentarea pe scenă a noilor achiziții ale clubului, programată în cadrul unui eveniment special, a fost brusc întreruptă, iar zona afectată a fost evacuată. Stewarzii și echipele de securitate au reușit să izoleze perimetrul până la sosirea pompierilor, care au intervenit prompt și au reușit să stingă flăcările.

Deși nu se cunoaște încă impactul exact asupra desfășurării meciului, ora de începere, stabilită pentru 20:00 GMT, nu a fost oficial modificată. Totuși, trei porți de acces situate în interiorul zonei izolate au rămas închise temporar. La ora 18:22 GMT, s-a anunțat că accesul general al fanilor în stadion este permis.

Reprezentanții Greater Manchester Fire and Rescue Service au transmis într-un comunicat publicat imediat după ora 18:30 GMT că echipele lor se află încă la fața locului pentru a verifica și a securiza zona. „Intervenim pentru a elimina orice focare rămase și pentru a ne asigura că zona este sigură”, se arată în declarația oficială.

Incidentul a avut loc în timpul prezentării publice a unor jucători de la prima echipă. La momentul izbucnirii incendiului, jucătoarele Rebecca Knaak și Aemu Oyama erau deja pe scenă, în timp ce Omar Marmoush, Vitor Reis și Abdukodir Khusanov urmau să fie introduși publicului.

Fire at one of the fast food stands outside the Etihad ahead of ⁦@ManCity⁩’s must win Champions League game. Front of the stadium is being evacuated. pic.twitter.com/zDyZcq4h6F