Incendii misterioase surprinse în Marea Neagră lângă România: Posibile legături cu conflictele din zona Insulei Șerpilor /foto

Acestea au fost surprinse în zone fără platforme petroliere sau gaziere, iar imaginile capturate au fost publicate de grupul Crimean Wind, care monitorizează activitatea din zonă.

Crimean Wind a distribuit imagini din satelit care arată flăcările apărute aproape de Insula Șerpilor și a atras atenția că situația este „gravă”. Grupul a menționat că forțele de apărare ucrainene nu au făcut declarații oficiale cu privire la cauza acestor incendii misterioase. „Se întâmplă ceva grav pe mare, despre care nu știm aproape nimic”, a transmis grupul, subliniind că un nou focar a apărut pe 2 noiembrie, la o lună după primele semnalări din 2 octombrie.

Incendiile au fost localizate în apele din jurul Insulei Șerpilor, cunoscută și ca Insula Zmiinyi, un teritoriu strategic situat în nord-vestul Mării Negre. Zona a rămas disputată în conflictul continuu dintre Rusia și Ucraina. La începutul lunii octombrie, în apropierea Insulei Șerpilor au avut loc confruntări între trupele ucrainene și cele rusești, o înregistrare video arătând cum forțele ucrainene capturau platforme de gaze care se aflau sub controlul Rusiei.

Concern is being raised over the fate of platforms in the Black Sea.



The Boyko Rigs are seen as tactically important.

Crimea Wind says in this images blue arrows show permanent gas flares while red arrows are new marks that appeared today.#Ukraine's refused to comment so far. pic.twitter.com/YheaQmgGD8