"În urmă cu 16 ani, noi ne-am promis...". De ce au divorțat CRBL și Elena. Artistul, surprins cu o tânără de 23 de ani: "Este un circ"

"Ar trebui să-ți pară bine în cazul nostru (n.r. pentru că s-au despărțit), pentru că a fost o despărțire de comun acord. Noi suntem, am fost o familie unită, am construit niște lucruri extraordinare, Alexia poate confirma acest lucru. Noi ne-am promis, în urmă cu 16 ani, ca, în momentul în care se va întâmpla să se stingă flacăra, să încercăm să o aprindem și am încercat să facem treaba asta", a declarat CRBL, în emisiunea La Măruță, de la Pro TV.

"Decât să ajungem într-o zonă în care să ne batem joc de noi..."

"Nu am un termen, o dată (n.r. când s-a stins flacăra iubirii), se simte, nu e un motiv anume. Când ajungi acolo și faci toate demersurile și vezi că nu mai merge, atunci te pui la o masă ca un adult și stai de vorbă. Așa am hotărât să facem acest pas. Știu că de acasă poate nu pare așa, pentru că divorțurile sunt doar despre înșelat, bătăi și alte lucruri. La noi nu a fost cazul, nu facem parte din șablonul ăsta. Am zis că, decât să ajungem într-o zonă în care să ne batem joc de noi și de familia noastră, mai bine comunicăm și luăm o decizie echilibrată. Știu că nu sunt mulți care pot face asta. Sunt foarte mulți, cum au fost părinții noștri, care s-au complăcut în treaba asta: "Pentru copii mergem mai departe." E corect, e bine?", a mai spus acesta.

"Nu trebuie să dau justificare nimănui"

CRBL a reacționat față de informațiile și imaginile care circulă în presă, fiind surprins, de curând, în compania unei tinere în vârstă de 23 de ani, după cum a arătat cancan.ro.

"Eu mă amuz de ce se întâmplă. Am văzut. Mă amuz foarte tare. Nu comentez subiectul ăsta, pentru că e abia începutul, iar ei abia așteaptă să se distreze pe treaba asta și îmi pare rău că oamenii de acasă cred tot ce citesc. Este un circ, dacă ma întrebi pe mine. Nu trebuie să dau justificare nimănui, îmi trăiesc viața cum pot, cum știu și fiecare face asta. Am stat de vorbă cu Alesia despre subiect, iar ea e destul de matură și inteligentă. Eu și Elena facem echipă, evident, suntem într-o echipă pentru ea. Am schimbat doar acoperișul, în rest avem o comunicare zilnică", a spus CRBL

