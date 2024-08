În România se trăiește mai bine decât în Grecia, spune Romașcanu. De ce nu se întorc românii acasă? "Am discutat cu mulți"

Lucian Romașcanu, membru în Comisia pentru românii de pretutindeni din Senatul României, a vorbit despre ce se întâmplă în diaspora românească, în cadrul conferinței ,”ROMÂNIA ARE NEVOIE DE TINE, IMPLICĂ-TE!’’, organizată de DC Media Group.

DCNews Media Group a organizat joi, 29 august 2024, în sistem hibrid, masa rotundă ,,ROMÂNIA ARE NEVOIE DE TINE, IMPLICĂ-TE!’’. Evenimentul face parte dintr-un proiect mai amplu realizat cu finanțare din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP). Este un proiect ce are ca scop identificarea gradului de informare și a interesului diasporei privind posibilitatea de implicare în viața publică a României, pentru întărirea legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării.

Lucian Romașcanu, membru în Comisia pentru românii de pretutindeni din Senatul României, a vorbit, printre altele, despre măsurile luate de Guvern pentru a încuraja întoarcerea românilor din diaspora.

’’Am avut ocazia, prin diversele poziții vremelnice ocupate, să am contact cu cei din diaspora. Sigur că este o scădere a României pentru faptul că s-a generat un asemenea tip de migrație în decursul ultimilor ani, dar, în același timp, este o chestiune pe care o vedem, pe noi ne doare direct și personal, în rest, este statistică. Cei mai mulți din Statele Unite au origini din Germania, Irlanda, Italia. Întotdeauna oamenii au căutat să meargă spre zone unde le este mai bine și vedem că este o emigrație dinspre Est spre Vest. Dacă mergem acum la Paris, Londra sau Bruxelles vom vedea că mulți oameni care lucrează acolo nu sunt nativi din țările respective. Este firesc ca omenii să își caute un loc mai bun.

Cauzele pentru care oamenii au ales să plece

Este neplăcut și trebuie să analizăm cauzele pentru care oamenii au ales să plece. Noi venim dintr-o lume fundamental individualizată. Ce a fost în comunism a fost o sumă de familii, de interese private, personale, pentru că era foarte complicat să ai o atitudine colectivă, care era penalizată imediat. Și a fost foarte greu să menții o cultură a identității naționale, care să fie deasupra celei a nevoilor personale.

Prin urmare, oamenii nu au simțit o legătură foarte puternică, privind pământul în care s-au născut și au ales să plece la mai bine. Există foarte multe proiecte în acest moment. Chiar astăzi se închide un proiect al Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), respectiv acele tabere ARC pentru copiii din diaspora. Evenimentul de închidere se întâmplă la Buzău, nu întâmplător. Este unul din modurile de a tine contactul permanent între românii care au ales să plece în străinătate și cultura locului de unde au plecat. Este complicat’’, a spus Lucian Romașcanu.

’’Acest lucru este îmbucurător’’

’’Repet, am avut multe discuții cu oamenii plecați. Puțini dintre ei au, într-o intenție imediată, revenirea în țară. Este complicat, au copii la școli acolo. Și-au făcut cariere, dar constatăm, în acest an, pentru prima oară după mult timp, faptul că există, totuși, un flux de reîntoarcere. Acest lucru este îmbucurător. Există măsuri, pe care le-a anunțat și domnul secretar de stat Francisc-Oscar Gal în cadrul acestui eveniment. Le-a anunțat și domnul prim-ministru.

’’Venituri mai mari ca în Ungaria sau Grecia’’

’’Sunt măsuri de încurajare a întoarcerii românilor din diaspora, în special în zona economică, dar să fie sustenabile. Am mai avut partide și chiar un candidat la prezidențiale din acest moment care zicea de zeci de mii de euro per fiecare om. Trebuie să fim raționali și să oferim oportunități pentru cei care revin. Deja, într-un context de creștere economică și de creștere de venituri per locuitor în România, acum mai mari decât în Ungaria sau Grecia, tentația de a veni lângă familie și de a munci în România este mare. Rămâne să luăm toate măsurile pe care putem să le luăm, astfel încât să și concretizăm această intenție. Românii din afara granițelor nu au uitat niciodată, sunt legați de familia de aici.

Anul trecut a fost un record de transferuri financiare dinspre diaspora spre România, de 6,5 miliarde de euro, dacă nu mă înșel. Sunt pe locul 2 la o distanță nu foarte mare de investițiile străine directe. Deci, contribuția lor este însemnată și trebuie respectată! Iar România trebuie să fie prezentă peste tot unde sunt români, prin mesaje, activități, export cultural dedicat lor, pentru că această rădăcină nu trebuie lăsată să se usuce’’, a mai declarat Lucian Romașcanu.

