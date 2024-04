În procesul de divorț, soțul psihopat întoarce copiii împotriva celuilalt soț. Psihologul Radu Leca explică de ce /video

Una dintre tehnicile evidențiate de Radu Leca este utilizarea copiilor sau altor persoane dragi pentru a afecta emoțional cealaltă persoană. El a exemplificat cum un psihopat poate manipula un copil, spunându-i că celălalt soț are probleme și că nu-l iubește sau că ar dori să se despartă de el: "Fiule, tata are nevoie de tine. Hai să vorbim așa, ca între băieți. Începând de astăzi ai făcut 10 ani, ești măricel. Tati își dorește foarte tare să îmbătrânească lângă tine, numai că mami nu e de acord. De ce nu e mami de acord să îmbătrânești lângă mine? Cred că mami are problema aia de la 40 de ani. Aia cu hormonii, și cred că s-a îndrăgostit de un coleg la serviciu. Eu te iubesc foarte tare, eu nu vreau să renunț la tine. Îl va întoarce pe copil împotriva mamei, și o va face mizer. Va alimenta copilul cu toate porcăriile de idei de pe lumea asta. Copilul aude confesiunile tatălui și va spune așa: Tata este o victimă, mama nu-l iubește. Dar poate fi și invers. Se specifică faptul că și ele pot fi (n.r., psihopate), nu doar ei".

De asemenea, psihologul Radu Leca a adus în discuție modul în care psihopatul poate manipula situația în timpul procesului de divorț, implicându-i pe copii într-un mod subtil pentru a-și atinge scopurile. El a descris un scenariu în care psihopatul își prezintă o imagine falsă în fața tribunalului și apoi începe să plângă în fața copiilor, inducându-le ideea că ar dori să rămână alături de ei, dar că nu poate: "Cele mai interesante modalități de a opri un divorț evident că au legătură cu copiii. După momentul în care s-au prezentat amândoi la tribunal și procesul a dispărut, de la prima înfățișare, psihopatul și-a făcut un obicei: cheamă copiii cu un terț (un frate mai mare, un verișor) în fața tribunalului ca să mănânce o înghețată în familie. Este cel mai drăguț om din lume, se poartă impecabil. Îi deschide chiar și ușa soției. Zâmbește, miroase bine, vorbește cu toată lumea. Îi întreabă pe copii de 2-3 ori aceleași întrebări. Când ajunge acasă începe să plângă: spune că s-a nenorocit. Copiii spun: Ce-a pățit tata? După ce el urlă bezmetic în cameră, iese și spune: Am avut o cădere, nu pot suporta acest proces de divorț, simt nevoia să mă mut, dar nu pot trăi fără copiii mei. Este un mod teatral, dement de a conviețui cu un om care își dorește din tot sufletul divorțul".

În ceea ce privește întrebarea dacă psihopatul se poate schimba, Radu Leca a fost ferm: "Nu!" El a subliniat că, indiferent de circumstanțe sau de eforturile persoanei respective de a se schimba, "răspunsul este unul singur și are mii de argumente: Nu! Nici dacă mă schimb eu? Nu! Nici dacă vreau să fiu eu victimă ca să le fie bine copiilor? Nu! Nici dacă schimb copiii? Nu!".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News