”În dreapta, o persoană total neinstruită”. Titi Aur, mesaj dur pentru ”însoțitorii” șoferilor de 17 ani: Chiar și șoferii cu experiență de la noi sunt neinstruiți și știm asta

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a vorbit, în cadrul emisiunii DC Conducem de la DC News TV și DC News, despre cea mai recentă lege privind obținerea permisului de conducere, potrivit căreia minorii de 17 ani pot conduce asistați din drepta de un șofer cu vechime.

”Dacă am fi într-o țară, în care educația, din punct de vedere rutier ar fi fost normală, adică în școala generală, în liceu, să se facă lucruri, școala de șoferi să fie cu tot ce înseamnă o școală de șoferi, după școala de șoferi să fie tot felul de acțiuni, de cursuri, care să te țină în priză și șoferii de la noi să fie instruiți și până ajung șoferi să fie instruiți din acest punct de vedere, această lege cred că ar fi putut să funcționeze.

Dar eu vă dau o situație ipotetică, atunci cred că ar trebui să se mai gândească autoritățile. (...) Fiecare dintre noi are o cunoștință care au permis de conducere de mulți ani, de 7, de 10, de 20 de ani și nu au condus, din motive variate. Și-au luat permisul, și-au dat seama că nu le place, au avut sau nu au avut un eveniment, unii da, unii nu, la modul general, și nu conduc.

Și atunci, o mamă de genul acesta, când are copilul de 17 ani va fi tentată să profite de această lege și să spună: Ia tu, puștiule, permisul, că stau eu în dreapta ta, că am permis de 15 ani, deci legal am voie să stau în dreapta. Și există riscul ca în dreapta să fie o persoană total neinstruită. Chiar și șoferii cu experiență de la noi sunt neinstruiți și știm asta, haosul în care suntem”, a declarat Titi Aur, expert în conducere defensivă în emisiunea DC Conducem de la DC News și DC News.

Titi aur: Nu cred că va aduce rezultate foarte clare

”Puștiul care la 17 ani are dreptul de a obține acest permis de conducere este tot o persoană din România neinstruită înainte. Că dacă la școala generală ar fi făcut, dacă ar fi avut poligon în curtea școlii, dacă ar fi avut permis de bicicletă și ar fi ajuns la vârsta de 17 ani trecând prin mai multe etape de conștientizare, de instruire, atunci aș fi spus: Da, cred că da, din acest punct de vedere.

În același timp vin, tot eu, și spun, eu nu cred că îngrădirea ca să nu conducă o mașină dacă are 18, 19, 20 sau 30 de ani, va aduce rezultate. Putem să o facem, prin lege, dar nu cred că va aduce rezultate foarte clare.

Adică dacă îl pui pe unul care are permisul la 18 ani și câteva săptămâni, câteva luni, care nu este conștient, care nu este învățat din acest punct de vedere și îi spui: Tu nu ai voie cu mașină mai mare de 100 cai-putere. Păi și cu o mașină de 80 de cai-putere poți să mergi foarte tare și să faci multe nebunii și faci și cu acea revoltă că: Dacă nu am voie, lasă că le arăt eu ălora cu mașini de 100 cai-putere că îi depășesc eu mașina mea de 90 cai-putere.

Adică dacă nu ai acea educație și acea conștientizare nu cred că restricția poate să influențeze, s-ar putea în 1-2 cazuri, dar la modul general.

Și eu tot mă duc, și tot transmit și încerc să spun acest lucru, doar prin acest sistem, de educație și conștientizare, se pot aduce efecte foarte clare și imediate”, a mai spus Titi Aur, subliniind că ”nu cred că varianta cu 17 ani, în România, ar trebui susținută”.

