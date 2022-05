Mugur Ciuvică a spus că este o protestie „ce vrea președintele PSD”.

„Este o prostie. Se vorbește de 15 ani despre impozitarea progresivă. Tăriceanu a băgat cota unică și, la un an după aceea, PSD a tot zis că o vrea înapoi pe cea progresivă. Nu se va întâmpla acest lucru. Și Ciucă a zis că nu va schimba acest lucru. Or fi făcut ei niște sondaje și or fi aflat că oamenii mai săraci s-ar bucura dacă aude că vine Ciolacu și îi arde pe bogați. Și atunci vine și lansează astfel de lucruri, dar sunt doar vorbe. În practică nu se poate pune așa ceva. Nu e vorba că nu se poate că se opune PNL, dar nu se poate practic. Este o întreagă birocrație pentru cota progresivă. Trebuie toată lumea să completeze declarație unică, să o depună la ANAF, să facă tot felul de documente etc. O armată de oameni ar trebui să lucreze doar pentru chestia asta. (...) Impozitarea progresivă este doar o vrăjeală de speriat bogații”, a mai spus Mugur Ciuvică la DC News și DC News TV.

„Nu i-a ieșit să fie Robin Hood (n.r. - personaj original din folclorul englezesc, fiind cunoscut pentru că fura de la bogați pentru a da săracilor, și pentru că lupta contra nedreptății și tiraniei)”, a intervenit și jurnalista Diana Tache.

„Dar nici nu cred că se aștepta să îi iasă”, a mai zis Ciuvică.

