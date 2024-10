Implanturi dentare fără tăietură și fără durere

Tehnologia X- Guide oferă ghidare 3D în timp real pentru plasarea precisă a implanturilor. De acum:

1. Nu vor mai exista tăieturi pentru inserarea implanturilor;

2. Durerea este eliminată 100%, atât în timpul intervenției, cât și ulterior acesteia;

3. Există precizie și control total mai mult ca niciodată în istoria stomatologiei, atât în perioada de planificare, cât și în timpul intervenției;

4. Dispare disconfortul pentru pacienți: zero umflături, zero vânătăi, zero restricții post-operator, pacientul poate reveni la viața normală imediat după intervenție;

5. Pacienții pot spune adio fricii de implanturi dentare sau de mersul la dentist.

Pentru prima dată în România operația de implant dentar devine extrem de confortabilă pentru pacient. Tehnologia care revoluționează medicina dentară:

Oferă navigație 3D în timp real: Oferă ghidare interactivă pas cu pas, similară unui GPS, la nivel osos, care ajută la îmbunătățirea preciziei poziționării implantului, a unghiului și a adâncimii în timpul intervenției chirurgicale. Astfel, sunt posibile proceduri fără tăietură și fără sângerare.

Totul devine digital, dispar punctele de referință fizice în scanarea CBCT, iar anatomia pacientului este integrată virtual în planul de tratament digital. Aceasta simplifică fluxul de lucru și permite intervenții chirurgicale ghidate în aceeași zi.

Inserarea implanturilor dentare devine mai simplă, atât pentru pacient, cât și pentru medic: Este corelat cu suita DTX Studio, care consolidează datele de diagnostic și facilitează planificarea tratamentului, fiind asistat de inteligența artificială, care elimină riscul de greșeală umană. Medicii pot scana, planifica și efectua intervenția chirurgicală într-o singură vizită, eliminând necesitatea unui ghid chirurgical clasic, fizic.

Poate gestiona o gamă largă de cazuri, inclusiv cazurile foarte dificile și reabilitările orale complete. Acest lucru îl face un instrument versatil pentru diverse aplicații de implantologie.

De acum, pacienților nu trebuie să le mai fie frică de a-și pune implanturi dentare! Acesta pot fi realizate fără tăietură, fără durere, ducând la cel mai înalt nivel actul medical în implantologia modernă, aducând un confort și o siguranță de neegalat pentru pacient.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News