Imagini incredibile cu o pădure din Rusia care este cuprinsă de flăcări / Video

Într-o postare pe Telegram, primarul Alexei Bogodistov a declarat că 441 de persoane, peste 80 de autovehicule, avioane şi elicoptere de stingere a incendiilor au fost desfăşurate în lupta cu flăcările, care au cuprins o suprafaţă de 118 hectare.



Marţi, administraţia locală le-a cerut locuitorilor să se ofere voluntari pentru a ajuta serviciile pentru intervenţii de urgenţă.



Imagini video distribuite online prezintă dealurile împădurite ce se înalţă în apropierea oraşului cuprinse de flăcări.

Russia ???????? is on fire ????



In the resort of Gelendzhik ????????, a forest fire broke out on an area of ​​​​more than 5 hectares, 195 people and 45 cars are already extinguishing the fire, and even aircraft have been involved.



It appears to that ???????? is hot! pic.twitter.com/XfI0AciH8z