Imagini care îţi îngheaţă sângele în vene. Un tigru înoată alături de o rață, sub privirile înmărmurite ale oamenilor. Ce a făcut felina când pasărea s-a scufundat (VIDEO)

Un videoclip în care un tigru și o rață înoată nestingheriţi în același lac a devenit viral pe TikTok. Imaginile surprinse în filmuleţul de doar câteva secunde a strâns milioane de vizualizări și aprecieri în cel mai scurt timp. Nici nu e de mirare! Nu în fiecare zi vezi o fiară sălbatică atât de aproape de un alt animal care i-ar putea fi... cină.

În filmuleţul care a adunat peste 16 milioane de vizualizări și peste 2,5 milioane de aprecieri se vede cum un tigru care înoată într-un lac are în apropierea lui o raţă care, şi ea, nu pare să aibă vreo problemă. Mulţi şi-au dat cu părere că cele două animale n-ar fi la prima lor experienţă de înot împreună, şi asta pentru că par atât de confortabile una cu cealaltă.

La un moment dat, imaginile tigrul are o reacție hilară atunci când rața a intrat complet în apă. Animalul fioros nu poate conștientiza unde a dispărut prietena lui și se uită dezorientat în jur.

Cum era de aşteptat, utilizatorii de pe Tik Tok s-au amuzat pe seama reacţiei tigrului și s-au grăbit să comenteze:

"Credeam că o să sară după ea şi o s-o înhaţe!"

"Nu pot să cred. A devenit agitat când n-a mai văzut-o! Am murit de râs când am văzut ce faţă are!"

"Cum este posibil?"

„Cred că e un moment unic în viață să poți surprinde așa ceva”

„Eu cred că o pisică rămâne totuși o pisică. Rața ar trebui să aibă grijă”

„Felinele, fie ele mici sau mari, sunt cam fraiere”

„A rămas perplex! I-a făcut raţa un număr de magie de l-a dat gata!”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News