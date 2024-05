Bogdan Cojocaru, candidat al Partidului Social Democrat la Consiliul Județean Iași, și Roxana Mînzatu, candidat PSD la Parlamentul European, au fost invitați, joi, 23 mai 2024, la DC Votez, moderată de Bogdan Chirieac. Bogdan Cojocaru a explicat de ce Iașul devine ușor, dar sigur principalul hub de dezvoltare al țării, dar și ce plan are pentru acesta, după patru ani de administrație liberală.

Iașul poate ajuta în viitoarea reconstrucție a Ucrainei

"Așa îl dorim. Iașul așa poate să se dezvolte. Prin integritatea celor care îl conduc și prin investiții. În momentul de față, Iașul are într-adevăr o șansă foarte mare, chiar dacă nu avem o graniță directă ca județ cu Ucraina, să devină un hub de dezvoltare. Putem să folosim această postură neplăcută, mă refer la război, în viitoarea reconstrucție a Ucrainei, iar astfel Iașiul va deveni acel hub. Din nefericire pentru noi ieșenii, am pierdut 4 ani de zile, spunem noi, pentru că cei care ne conduc în momentul de față, la nivelul județului, consiliului județean Iași, nu au făcut naveta la București ca Bogdan Cojocaru în postura de ministru, de debutat, de fost prefect al județului. Ei au făcut naveta pentru a da cu subsemnatul în diverse dosare penale, fiind măcinați de aceste lucruri. Pe Costel Alexe, președintele consiliului Județean Iași, noi îl numim 'Costel Tablă'. A luat tabla aceea și a pus-o într-un întreg ranch făcut într-o comună din județul Iași. E arhicunoscută această problemă. Procurorii în momentul de față sunt cei care trebuie să vorbească de această speță. Noi suntem cei care avem obligația să aducem în spațiul public acest subiect și să ne gândim la cetățenii din județul nostru. Alături de cei care vor veni la vot pe 9 iunie trebuie să analizăm foarte clar pe mâna cui lăsăm bugetul de sute de milioane de euro al județului. Urmează o perioadă pe care Iașul trebuie să o fructifice intens și să se descurce. Am pierdut 4 ani, din 2020 până în prezent. Singurele investiții pe care le avem în județul nostru sunt investițiile venite pe fonduri europene, de la nivel guvernamental. De la nivelul Consiliului Județean nu există un singur proiect, mai mic sau mai mare care să fie făcut în acești 4 ani de zile", a spus Bogdan Cojocaru.

