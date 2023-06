Ianis Hagi, încrezător că România se poate califica la Euro 2024. Totul stă în victoriile cu Kosovo şi Elveţia

"Dacă reuşim două victorii acum, e clar că ne vom bate acolo sus pentru calificare. Însă nu ar fi corect să vorbim dinainte. Trebuie să ne concentrăm acum pe primul meci, cel cu Kosovo, şi pe antrenamentele pe care le mai avem până atunci. Pentru a ajunge la Campionatul European e clar că trebuie să jucăm 10 meciuri foarte bine. Aşa că sperăm să încheiem acţiunea din iunie la fel cum am încheiat-o pe cea din martie (n.r. - cu 6 puncte din 6)", a spus mijlocaşul, citat de Agerpres.



"Eu sunt mândru că am revenit la naţională. Mental şi fizic sunt pregătit pentru orice situaţie şi gata să dau 100% pentru echipa naţională. A fost dificil de fiecare dată când nu am putut să fac parte din lotul naţionalei, în ultimul an. Dar în martie colegii mei au făcut o treabă foarte bună, au reuşit să înceapă cu dreptul această campanie. Sunt 6 puncte din 6 şi e foarte bine, pentru că moralul va fi clar unul pozitiv, încrederea va fi mult mai bună", a adăugat el.

"Eu sunt foarte sigur de calificare"

"Ar fi o mândrie să mă calific la EURO 2024, ştiu sentimentul de a mă califica la un turneu final, dar la Under 21, şi nu se compară cu nicio victorie la nicio echipă de club şi cu niciun trofeu. E o senzaţie unică, aşa că vreau să o trăiesc cât mai repede. Eu sunt foarte sigur de calificare, este sentimentul meu... mă cunosc cu aceşti colegi de la 11-12 ani, ştiu cu cine ies pe teren şi nu am niciun dubiu că va veni şi momentul nostru".



Component al naţionalei de tineret care atingea faza semifinalelor la CE U21 din 2019, Ianis Hagi le-a transmis un mesaj de unitate şi încredere jucătorilor care vor reprezenta peste câteva zile România la EURO U21.



"Le transmit unitate, încredere, curaj... astea sunt cele mai importante lucruri. Noi am fost în 2019 în Italia şi a fost ceva extraordinar, acum ei vor trăi aceste meciuri acasă, cu stadionul plin. Şi trebuie să folosească acest avantaj. Sunt trei meciuri care le pot schimba viaţa, le pot schimba cariera. Dar asta nu trebuie să fie o presiune, ci un privilegiu că au ajuns în postura de a-şi demonstra calităţile cu cei mai buni din Europa. Trebuie să aibă încredere în ei pentru că sunt buni", a menţionat Hagi.



Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte la 16 iunie (ora 21:45), pe Stadionul Fadil Vokrri din Prishtina, selecţionata statului Kosovo, într-o partidă contând pentru Grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024. Într-un al doilea meci din aceeaşi grupă, prima reprezentativă va juca împotriva Elveţiei, la 19 iunie (ora 21:45, Stadion Swissporarena din Lucerna), scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News