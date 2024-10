Iancu Guda a avut credit în franci elveţieni. "Credeam că iau o decizie bună..."/ Trei reguli de aur când ne cumpărăm casă

"Până în 30 de ani, investiţi în voi. Nu vă incorsetaţi, nu vă rigidizaţi. Suntem tineri, descoperim, hai să nu ne legăm de un picior cu un bolovan. Eu am greşit treaba asta şi mărturisesc. Aveam 22 de ani, veneam după o experienţă negativă, pentru că am fost dat afară din chirie. Am stat 3 ani la cămin la facultate, cât am făcut ASE. Sora mea terminase facultatea în Constanţa, a venit în Bucureşti, aşa că ne-am mutat în chirie, o garsonieră. Ultima experienţă a fost aşa: ne-a sunat vineri, ne-a zis să eliberăm până luni. Şi avem o problemă, legea chiriilor încă nu protejează chiriaşul, de aia ne e frică de chirie.

Am luat o garsonieră, la 72.000 de franci. În 2007, tânăr, la 22 de ani. Habar nu aveam. Eram anul 3 la ASE, dar nu eram pregătit de viaţă. Ştiam formule, calcule, dar nu ştiam să iau decizii financiare. Cum am gândit-o? Am aflat că în acelaşi bloc se vânduse cu o lună în urmă la 75.000 de franci. Deci eu cu 72.000 luam o decizie bună. Pe naiba. De fapt, valoarea e dată de cât produce. Şi valoarea unui apartament e dată de chirie, adică chiria pe 15 ani. Din care scazi 20%. Dacă închiriezi 15 ani, nu o să ai mereu chiriaşi şi mai investeşti. Dacă nu găseşti la un preţ apropiat de valoare, mai stai, că nu pierzi nimic. Dacă iei credit, banii pe care îi dai în primii 5 ani se duc la dobândă. Deci timp avem! Mereu!

3 reguli când luăm o casă

Trebuie să respectăm 3 reguli când luăm o casă. Principiul este să luăm casa pe care ne-o permitem, nu pe cea pe care ne-o dă banca. Dacă te duci în bancă, te verifică la biroul de credit, şi întrebi care e creditul maxim la care te încadrezi, o să îţi zică că e 40% gradul de îndatorare. Şi ai impresia că îţi permiţi aşa ceva. Că îţi dă banca. Faptul că îţi dă banca nu înseamnă că îţi permiţi. Ţi-ai utilizat tot potenţialul de îndatorare la maximum. Cu alte cuvinte, nu mai poţi duce orice altceva apare în viaţă. Şi te sufoci. Casa pe care ţi-o permiţi este venitul familiei pe 5 ani minus 20%.

A doua regulă spune aşa. Gradul de îndatorare pentru ipotecar trebuie să fie 25%. Dacă ai venituri de 1000 de euro pe lună, rata trebuie să fie 250 de euro. Maximum. Maşina pe care o conduci trebuie să te coste 10%. Pentru că mai dăm şi pe mâncare 30%. Deja ne ducem în 65%.

Apoi, 5% din gradul ăla de îndatorare de 40% trebuie să rămână liber, mereu. Nu foloseşti decât la nevoie urgentă.

Al treilea criteriu este să cumperi casa la preţul corect. Adică, ce chirie produce pe 15 ani? Dacă stai în casa pe care ţi-o permiţi, fără să te supraîndatorezi, e bine să fii proprietar în casa ta. Dar nu mai devreme de vârsta de 30 de ani sau de punctul în care te căsătoreşti", a declarat Iancu Guda în podcastul lui Damian Drăghici.

