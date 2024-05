Hubert Thuma anunță începerea lucrările de apă și canalizare în Snagov. Semnalul dat de președintele CJ Ilfov

'Proiectul de apă și canalizare este cel mai important pentru județul nostru. Urmează să înceapă lucrările aici în Snagov. Practic, în toate cele cinci sate din Snagov vom avea rețea de apă și canalizare. Mulți mă întreabă de ce timp de 20 de ani nu s-a făcut nimic și astăzi, în vremurile moderne pe care le trăim, noi încă vorbim de apă și canalizare într-unul dintre cele mai bogate județe din țară.', a zis Hubert Thuma.

'Eu nu vreau să vorbesc despre ce au făcut sau ce nu au făcut alții. Eu am în spate un singur mandat la Consiliul Județean Ilfov, pe parcursul căruia am accelerat la maximum acest proiect. Când am preluat președinția CJ Ilfov, stadiul proiectului de apă și canalizare în tot județul era de numai 2%. Acum e de 50%.', a precizat Hubert Thuma.

'În Snagov, urmează un disconfort pentru oameni. E normal, le cerem scuze cetățenilor și facem apel la răbdare și înțelegere. Gândiți-vă că trebuie să sapi, să bagi conducte în pământ, nu se poate lucra când plouă, când ninge, apoi trebuie să asfaltezi la loc. E o muncă enormă, care nu se face de azi pe mâine.', a spus Hubert Thuma.

'Dar la final, Snagovul va arăta altfel. Aproape 7.000 de oameni vor beneficia de rețeaua de canalizare. Și aproape 10.000 și de cea de apă. Facem acest proiect în mare cu bani europeni. Aproape 40 de milioane de euro vin de la Uniunea Europeană, sunt fonduri nerambursabile. Restul de bani, până la aproape 20 de milioane de euro, vin de la bugetul de stat și de la bugetul local.', a declarat Huber Thuma.

'Pentru Snagov, acest proiect înseamnă: Bunăstare pentru cetățeni, mediu mai curat, infuzie de capital prin atragerea banilor europeni, dezvoltare economică pe viitor datorită condițiilor bune de viață. Îl felicit pe domnul primar Mihai Anghel! Este un gospodar desăvârșit. Este neobosit atunci când vine vorba de dezvoltarea Snagovului. Pentru orice detaliu tehnic despre proiect, el este aici să ne lămurească.', a mai spus Hubert Thuma.

