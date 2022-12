Horoscop 2023. Astrologul Daniela Simulescu spune previziunile zodiacale pentru anul următor

Daniela Simulescu, astrolog DC News și Astrosens, este invitata Georgianei Ioniță, în ediția de miercuri, 21 decembrie 2022, a emisiunii „Interviurile Spectacola”. Cum ne apropiem cu pași repezi de intrarea în noul an, Daniela vine cu previziuni utile pentru fiecare de asta. Mai mult, ne va explica și care sunt cele mai importante evenimente astrale ale anului, care ne vor influența la modul general, dar și cum va face față fiecare zodie încercărilor.

În linii mari, 2023 pare a fi un an transformațional pentru mulți. Intrarea lui Saturn în Pești ne scoate din starea de „victimizare”, iar vara, potrivit Danielei Simulescu, va fi sezonul iubirii. 2023 se anunță un an al iubirii, multe zodii fiind vizate pentru schimbări benefice pe plan amoros, dar și în familie: găsirea unui partener, căsătorii, o sarcină, nepoți. Acestea sunt doar câteva dintre elementele care vor caracteriza noul an. Mai multe, aflați miercuri, de la ora 19:00, din emisiunea care va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Spectacola și DC News dar și pe DC News TV.

Horoscop 2023 - Daniela Simulescu

„2023, aș putea spune că este un an în care trebuie să ne dăm seama că totul depinde mai mult de noi. Adică, am avut doi ani destul de surprinzători, instabili, absolut normal, să nu uităm de careul dintre Saturn și Uranus, pe semne fixe. Acesta a adus tot felul de evenimente. Uite un lucru bun, am trecut peste acești doi ani. În anul 2023, trebuie să ne dăm singuri o palmă peste față, să ne trezim și să spunem ”ok, a fost pandemia, este și războiul, vine și o criză, sunt atâtea informații, dar eu ce fac în lumea aceasta? Eu încotro mă duc? Mă las așa purtat de toate informațiile? E timpul să fac și eu un pas înainte.” Știi, de fapt, ce vrea 2023 de la noi? Cred că dacă vrem să mai pierdem și să nu ne fie bine, trebuie să ne victimizăm. Cel mai rău lucru pe care l-am putea face în 2023, este să ne victimizăm. Și de ce spun acest lucru? În următorul an sunt câteva aspecte foarte importante. Cum ar fi faptul că Saturn intră în Pești. Nu am mai avut acest aspect de aproximativ 30 de ani. Saturn ne intră în semnul Peștilor, Saturn reprezintă limite, reprezintă exigențe, dar reprezintă și lucruri bune. Intrând în Pești, energia Peștilor este una visătoare, plină de scenarii, inspirație, creativitate, ori Saturn intră aici. (Vreau să profit de acest moment și să spun că mă refer la arhetipul Peștilor, și nu la oamenii născuți în zodia Pești). Saturn intrând în Pești, vrea să mai pună puțină piedică la toată această victimizare, la toată această plângere, suferință. Suferință pe care fiecare dintre noi o trăiește, fiecare dintre noi are, undeva în viață, doar că dacă trece de o anumită limită, noi deja trăim ca să fim victime. Trebuie să mai recunoaștem ceva, a fi victimă are foarte multe avantaje, și sunt sigură că multora dintre cei care ne privesc, nu prea le convine ce spun eu acum, dar acesta este adevărul, că am simțit-o și eu pe pielea mea, și probabil că au simțit-o și ei pe pielea lor. A fi victimă are multe avantaje, pentru că îți oferă un rol. Ori, dacă rămâi fără rolul de victimă, cu ce mai rămâi?”, a deschis Daniela Simulescu începutul noului an.

Vezi în video și previziunile pentru fiecare semn zodiacal:

