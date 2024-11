Hidrocentralele, blocate de „răcușorul de ponoare“. Cum se opun ONG-urile dezvoltării României

Daniel Zamfir, candidat din partea Partidului Social Democrat la Senatul României, a discutat cu jurnalistul Val Vâlcu despre nevoia energetică a României și despre proiectul pe care l-a depus în vederea construirii de hidrocentrale în arii protejate.

„Măcar cele două hidrocentrale de pe Jiu să le facem“, a spus Val Vâlcu.

„Acolo a fost o nebunie. Eu am avut un proiect de lege când am vrut să scot din ariile protejate acele obiective hidroenergetice care erau în zone de arii protejate. Cineva, un inconștient de la Ministerul Mediului, a tras cu linia cam cum arată zonele protejate în România.

Apoi au început toate ONG-urile astea de mediu, unele cu obiective deloc ortodoxe. Nu pot să nu termin o hidrocentrală - cea de la Bumbești-Jiu, care e finalizată în proporție de 95%, pentru că acolo cineva așteaptă să vină răcușorul de ponoare (n.r. Austropotamobius torrentium), pe care nu-l mai găsește nimeni, și lostrița de pe râul Jiu“, a zis Daniel Zamfir.

„Și dacă l-ar găsi, nu se poate reloca?“, a întrebat Val Vâlcu.

„E un pretext! Nu am de ce să nu-l laud pe Sebastian Burduja (n.r. ministrul Energiei), care a urmat îndemnul meu și inițiativa mea și se ia la piept cu acele ONG-uri care în mod foarte concret vor să oprească aceste investiții. Nu pot fi oprite! Nu pot să stau în drum, că am mai stat în drum vreun an și jumătate că nu știu pe ce tronson de autostradă aveam un gândac“, a spus Daniel Zamfir.

„Avem vreo 11 obiective pe care România le-a început de pe vremea lui Ceaușescu. Unele sunt la 40%, altele la 60% etc. Avem cel puțin 7-8 dintre ele care merită continuate, iar prin legea propusă de mine, vrem să le scoatem din zona de arii protejate. La Răstolița avem o hidrocentrală aproape finalizată, care e foarte importantă, pentru că e de echilibrare, unde spun cei de la ONG-uri că se mută vreo 300 de specii ... s-a făcut un lac de acumulare și păsările vor zbura 1 km. mai încolo. Sunt nebunii! România trebuie să se țină tare. România a început să aibă un cuvânt la nivelul Uniunii Europene.

Îl acuzau toți pe Marcel Ciolacu că nu prea știe engleză. Așa cum știe Marcel Ciolacu, a reușit să obțină cel mai bun post pe care l-a obținut vreodată România la Comisia Europeană, a obținut planul fiscal pe 7 ani, care este extrem de important că a fost adoptat, deoarece ne dă posibilitatea să ne dezvoltăm“, a spus, la DC News, Daniel Zamfir, candidat PSD la funcția de senator.

