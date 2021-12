"La noi totul este digitalizat. Am ştiut imediat cine a primit vaccinul, au fost introduse datele complete, inclusiv mâna unde a fost administrat vaccinul. Chiar dacă a fost mai scump vaccinul la început, noi am vrut dozele pentru a ne vaccina oamenii. Fiecare om care moare este o tragedie la noi. La început, când mureau oameni, se dădeau la televizor toţi. Aşa tragedie era!", a spus Herman Berkovits la DC NEWS TV.

"Să spunem, totuşi, că în Israel fiecare viaţă contează. Este o lume întreagă pentru viaţa unui om. Este un mare respect pentru viaţa omenească. După ce poporul evreu a trecut prin Holocaust, cea mai mare tragedie din istoria umanităţii, fiecare viaţă contează. În Israel nu sunt limite pentru salvarea unei vieţi. Pare cumva neobişnuit sau doar o declaraţie politică în alte părţi ale lumii. Dar în Israel nu e, acolo fiecare viaţă chiar contează!", a adăugat şi Bogdan Chirieac.

"Eu sunt acolo de 46 de ani, credeţi-mă că am văzut multe terori. Bombe explodate, rachete care să cadă pe copii, ferească Dumnezeu. O astfel de rachetă a căzut şi la câteva sute de metri de casa mea. Eu eram într-o cameră specială, un buncăr. Dar la noi dacă moare şi un soldat e o tragedie. Aşa mare grijă avem să nu ne moară soldaţii. În Gaza un soldat a fost împuşcat în cap de un om pe care nu a vrut să îl omoare. A fost groaznic, o tragedie!", a concluzionat Herman Berkovits.

"Eu de mic mi-am dorit să devin medic. Fiindcă mama mea şi părinţii ei au trecut prin Auschwitz şi Birkenau, au trăit în Holocaust. La fel şi părinţii soţiei mele. Toată familia mamei mele a fost omorâtă când ea avea 16 ani. Toată viaţa ei şi-a dorit să aibă un copil care să fie medic şi să ajute oamenii, pentru că în jurul ei mureau foarte mulţi oameni, copii, de foame şi de boli. De asta am devenit eu medic. Mama a vrut să fiu pediatru, ca să tratez copiii. Eu am fost copil bun, am ascultat de părinţi şi am făcut medicina. În Israel am vrut să fac pediatrie, dar nu am fost luat pe specializare, pentru că e greu pentru cineva din România să fie luat pe această specializare în cel mai bun spital din Ierusalim. Am lucrat un an pe gratis, până când mi-au zis că îmi fac treaba foarte bine şi m-au luat pe specializare. Iar de acolo totul este istorie. Am devenit medic specialist de copii, generalist, multe lucruri. Am tratat trei generaţii de oameni. E o mare satisfacţie pentru mine, ca medic", a mai explicat Berkovits.