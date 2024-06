Harababură în secțiile de votare. Bogdan Chirieac: E complicat, am stat 22 de minute de când am intrat și până am ieșit

Mușcături, atacuri cu cuțit, buletine multiplicate, ștampile pierdute și, pe deasupra, temperaturi caniculare care fac din prezența la urne și mai greu de suportat, în condițiile în care multe dintre secții nu sunt foarte spațioase.

Analistul politic Bogdan Chirieac, prezent în platoul România TV, a comentat aceste incidente în cadrul unei intervenții la România TV.

"Țineți minte că anticipam, comasarea localelor cu europarlamentarelor va face procesul de votare foarte dificil. Și iată că se întâmplă lucrul acesta. Lumea primește cinci buletine de vot. E complicat. Unde am votat în București am stat, deși era dimineață, 22 de minute de când am intrat și până am ieșit, aglomerație, secțiile de votare micuțe. Oamenii au nevoie să fie ajutați de membrii echipei de acolo care se ocupă de bunul mers al alegerilor, de la stradă, secție, până la împărțirea buletinelor.

Bogdan Chirieac: Sunt multe mai multe neregularități la vot în acest rând de alegeri

Sunt multe mai multe neregularități la vot în acest rând de alegeri decât eram obișnuiți, sunt chestiuni inerente procesului de votare în România. De-a lungul timpului s-au tot întâmplat, dar acum parcă avem cam multe. Eu cred că lucrul acesta nu e deliberat, nu administrația vrea lucrul acesta, nu organizatorii alegerilor, ci pur și simplu e dificil, e anevoios procesul de votare. E și mai multă lume față de acum 5 ani..." a explicat Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.