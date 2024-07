„Duminică seara, situația la Tarom se prezenta astfel:



Cursa ROT101/2 OTP-CAI-OTP, avion Boeing 737 YR-BGL, pax114/63 – copilot inapt 24 h



Cursa ROT167/8 OTP-BEY-OTP, avion YR-BGF, pax 114/60- copilot inapt 24 h



Comandantul cursei ROT187/8 OTP-AMM - inapt 24 h



Comandantul cursei ROT101 OTP-CAI - inapt 24h



În consecință toate cele 3 curse de mai sus au fost anulate.



În cursul zilei de luni, piloții detașamentului ATR vor proceda la fel.



Cauzele acestei situații sunt:



1. Nu există piloți de rezervă, detașamentul Boeing are cu mai puțin 20 de piloți decât numărul minim necesar, ATR are cu mai puțin 22, Airbus la fel



2. Majoritatea pilotilor din Tarom au deja ofertele de angajare imediată la companiile concurente.



3. Consiliul de Administrație și conducerea executivă și-au bătut joc efectiv de solicitările piloților.



4. Piloții au dus greul menținerii companiei pe linia de plutire și au veniturile echivalente cu cele din anul 2007, noi fiind în anul 2024 totuși.



5. Piloții au fost și sunt forțați să încalce Codul Muncii care obligă la doar cinci zile consecutive de zbor și două libere. Piloții zboară șase și chiar șapte zile consecutive nefiind acoperiți de nimic, din pontajul lor apar cinci zile doar și zilele suplimentare nu sunt plătite conform legii.



6. Condițiile de muncă și hrană sunt mizerabile”, ne-a spus un pilot pe surse.

„Pasagerii celor 3 curse anulate: Cairo, Beirut și Aman îi rerutează Tarom. Pe cei veniți din alte destinații cu escală la Otopeni îi va caza pe banii companiei. Să vezi haos cu atr-utile! A început balul la Tarom! Să vedem pe cine vor alege “regina balului”! Să fie Grindeanu oare? Pilotul comandant al cursei de Baia Mare de azi s-a declarat inapt medical. Dacă nu se face cursa de Baia Mare, nu are cum să ajungă echipajul de Boeing care trebuie să facă charterele Baia Mare - Antalia- Târgul Mureș Antalia - Otopeni! Efectul este în cascadă! Dacă astăzi nu se termină cascada, nu se vor mai putea reruta pasagerii pentru că se închide sistemul interline. În plus, pasagerii sunt furioși rău acum! La cursele charter, companiile de turism plătesc înainte transportul turiștilor. Acum nu există avioane libere la concurență dacă Taromul anulează cursele. Politicul a făcut haosul cu “specialiștii” aduși în Tarom, politicul să o rezolve. Dacă are cu cine! Dacă nu să zboare ei! Că tot spunea Cristian Seidler să ia pensiile piloților ca sunt nemeritate și nesimțite”, ne-a mai zis sursa noastră.

Anunțul TAROM

„Compania TAROM anunță anularea a zece curse din data de 8 iulie 2024, din cauza indisponibilității temporare a membrilor echipajului de zbor. În conformitate cu reglementările internaționale de aviație și politicile interne stricte privind siguranța zborurilor, fiecare dintre cursele respective a fost anulată deoarece un membru din echipajul fiecărei aeronave s-a declarat “inapt de zbor”. Deciziile individuale ale piloților au fost luate în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru a asigura securitatea și confortul pasagerilor și a echipajului.

Cursele anulate până acum sunt: ROT101/2 Otopeni -Cairo- Otopeni, ROT167/8 Otopeni -Beyrut- Otopeni, ROT187/8 Otopeni -Amman-Otopeni, ROT701/2 Otopeni - Iași-Otopeni, ROT621/2 - Otopeni - Oradea-Otopeni, ROT261/2 - Otopeni - Istanbul-Otopeni, ROT231/2 - Otopeni - Budapesta-Otopeni, ROT 301/2 - Otopeni - Frankfurt-Otopeni, ROT361/2 - Otopeni - Amsterdam – Otopeni, ROT 381/2 - Otopeni - Paris-Otopeni.

Compania traversează astfel o situație fără precedent, iar echipele unite TAROM lucrează pentru identificarea de solutii și protejarea pasagerilor încă de azi noapte. Departamentele Comercial, Ticketing, Call Center și o parte dintre piloți și însoțitorii de zbor sunt în acest moment în mobilizare operațională și iau în calcul rerutări sau alte alternative, timp în care se asigură pasagerilor de pe aeroport cele necesare. Pentru aceste activități s-a alocat deja personal suplimentar.

TAROM regretă disconfortul creat și asigură pasagerii că siguranța acestora este prioritatea noastră absolută. Ne angajăm să oferim alternative convenabile pentru pasagerii afectați de aceste anulări. Echipa noastră de asistență va contacta direct pasagerii pentru a oferi informații detaliate privind reprogramarea zborurilor, rambursările sau alte opțiuni disponibile.

Compania TAROM depune toate eforturile și ia măsurile necesare pentru a reduce impactul pe care această situație l-ar putea avea în planul de călătorie al pasagerilor afectați, iar aceștia vor fi informați despre noile aranjamente de zbor.

Pentru informații suplimentare, pasagerii pot contacta centrul de suport TAROM la numerele de telefon: (004) 021 9978, (004) 0800500 131 (TelVerde), (004) 0371 529 000 sau pe oricare dintre adresele de email: [email protected], [email protected]”, a transmis Tarom.

