Halloween-ul a venit mai repede! Ce riscă drogatul fără permis care se visa vampir și a provocat două accidente

Un tânăr străin, în vârstă de 19 ani, drogat și fără permis de conducere, a furat un autoturism parcat pe un teren din Făgăraș. Proprietarul mașinii a fost cel care a alertat autoritățile.

Haos pe străzi. Pericol public!

Tânărul drogat a condus aproximativ 100 de kilometri, pe DN1, timp în care a provocat două accidente grave și a fugit. ”S-a îndreptat cu viteză, 160-180 (n.red. kilometri/oră) printre mașini. Pur și simplu noi am fost a două mașină lovită praf pe partea dreaptă. Noi am fost opriți și pe o parte și pe alta, ca și cum am fost scut, asta a fost toată treaba”, a spus unul dintre șoferii care și-a văzut autoturismul avariat.

Însă polițiștii l-au identificat și au pornit în căutarea lui, până când a fost prins pe o străduță.

Se consideră un strămoș al lui Dracula și a venit în România să devină vampir

După ce a fost prins de polițiști, elvețianul, în vârstă de 19 ani, a fost testat cu aparatele din dotare. Rezultatul a ieșit pozitiv la consumul de canabis. Individul prins drogat a declarat faptul că se consideră un strămoș al lui Dracula și a venit în România să devină vampir.

Autoritățile au deschis o anchetă. Tânărul este acum cercetat penal pentru furt, conducerea unui autovehicul fără a deține permis de conducere, însă și pentru că nu a oprit la semnalele polițiștilor.

Delir total. Unde vrea să meargă să devină vampir

”Vreau să merg la Hoia Baciu, la Castelul Dracula, la străbunicul meu Vlad Ţepeş. Sper că mă poate face vampir”, a spus tânărul.

Un tânăr de 22 de ani din București este acuzat de DIICOT că a adus droguri din Statele Unite ale Americii, prin intermediul unor servicii de curierat, pe care le-a distribuit consumatorilor din Capitală.



Procurorii susţin faptul că la începutul lunii octombrie 2024 un tânăr în vârstă de 22 ani a procurat şi a introdus în România, din Statele Unite, prin intermediul unor servicii de curierat, cantitatea de peste 2,3 kilograme canabis (drog de risc), cu scopul de a fi comercializată.



Totodată, DIICOT a întocmit dosare penale pe numele altor doi tineri, unul cu vârsta de 18 ani, care se ocupau cu traficul de droguri. Prin urmare, în perioada iunie - septembrie 2024, un suspect în vârstă de 18 ani a deţinut şi vândut, în mod repetat, diferite cantităţi de canabis (drog de risc), cu sume cuprinse între 200 şi 500 lei.



De asemenea, un tânăr de 24 de ani a procurat, deţinut şi comercializat cantităţi de canabis către consumatori din municipiul Bucureşti, notează Agerpres.

