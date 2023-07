Hagi spune că Farul, campioana României, nu are cei mai buni jucători din ţară: Cred că am unul, dacă îl am

"Suntem o echipă imprevizibilă, care vrea să joace fotbal. Ofensiv, am făcut lucrurile foarte bine. Defensiv, am suferit, în special în prima repriză. Puteam să marcăm mai multe goluri, dar asta e. Am întors rezultatul, a venit bine această victorie, pentru că a readus acel spirit în vestiar.

Urmează un meci greu la ei, dar mergem să facem un meci mare. Noi, la Farul, învățăm, nu suntem o echipă obișnuită să câștige an de an, dar creștem. Jucăm din trei în trei zile, ceva atipic pentru noi, deci nu e ușor. Încercăm să facem față de ambele fronturi. Vedem că în Europa e mult mai greu.

E vina mea, eu i-am spus să nu facă zid (n.r. - înainte de șutul lui Zotko, din lovitură liberă). Noi doi suntem vinovați, el (n.r. - Marian Aioani) că a luat gol și eu pentru că trebuia să tac din gură.

Ce vreți mai mult de la Mazilu, joacă în Europa prima oară? Cred că a făcut multe lucruri foarte bune, învață în fiecare meci. S-a văzut că a dat cât a putut pe teren.

Trebuie să trecem mai departe, să încercăm să jucăm la rezultat și să facem față. Nu cred că încă suntem 100% fizic și aici sunt niște întrebări. Dar încercăm să construim o echipă bună.

Bineînțeles că îmi doresc să facem lucruri în Europa, dar e clar că avem niște limite și învățăm. Dacă e Hagi pe bancă, nu înseamnă că o să joace numele. Ne trebuie experiență.

Dacă aveam cei mai buni jucători din România, 7-8 dintre ei erau la echipa națională. Cred că am unul, dacă îl am. Din nimic, am făcut ceva extraordinar în sezonul trecut. Toate pleacă de la organizare, financiară și administrativă, trebuie să ajungem să fim competitivi. Avem nevoie de bugete foarte mari, apoi ajungem la partea tehnică", a spus Gică Hagi după meci.

Ionuţ Larie, omul care a marcat golul victoriei, îşi toarnă cenuşă în cap

”O victorie meritată, spectaculoasă pentru suporterii neutrii.

S-a dovedit că a fost o echipă foarte bună, s-a și dovedit acest lucru, Este o campioană, știe să atacate. Din păcate, defensiv nu am avut un joc strălucit, dar e importat că am câștigat și privim cu încredere returul. Din nou, cred că suporterii au fost al 12-lea jucător și ne-au ajutat să câștigăm acest meci. Sper să punem la punct totul și să jucăm bine în apărare, dar și în atac.

Am fost slab defensiv, nu știu dacă mi-am spălat păcatele, dar preferam să nu greșesc în apărare.

Mergem să câștigăm returul și să ne calificăm mai departe. Suntem în turul dor, sperăm să trecem mai departe și avem încredere că vom reuși acest lucru”, a spus Ionuț Larie pentru Digisport.

