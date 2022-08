Guvernul cumpără ulei de 40 de milioane de lei. ”Cantitate deficitară” în rezerva de stat. Daea spunea că sunt abordări apocaliptice

Achiziția de ulei este pentru stocarea în rezerva de stat, preventiv, arată un document citat de Profit.ro. Astfel, se are în vedere ca Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), din subordinea Secretariatului General al Guvernului (SGG), să acumuleze ca stocuri de urgență la rezerva de stat ”cantitatea deficitară de 4.000 tone ulei brut din floarea soarelui, destinată prevenirii apariției deficiențelor de aprovizionare în situații de criză, creșterii rezilienței și asigurării imediate a intervențiilor operative pentru protecția populației, a economiei și pentru apărarea țării, în situații excepționale care afectează un interes public major”, se menționează în document.

Instituția va cumpăra ulei de floarea soarelui în limita sumei de 40 milioane lei, ”căreia i se poate aplica, în condițiile legii, procedura specifică, inclusiv cea pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri", se mai precizează în document. Datele INS arată că uleiul comestibil s-a scumpit cu peste 36% în primele 7 luni ale anului și cu aproape 52% în perioada iulie 2021 – iulie 2022.

Daea spunea că abordările sunt apocaliptice

Seceta a pus mari probleme culturilor de porumb şi floarea-soarelui, a afirmat ministrul Agriculturii, Petre Daea, menţionând că situaţia este diferită de la o zonă la alta. Ministrul Agriculturii a îndemnat la linişte, făcând referire la "abordările apocaliptice" din spaţiul public.

Întrebat dacă este mai importantă liniştea pe care a transmis-o în legătură cu faptul că România va avea suficientă producţie agricolă în acest an, Petre Daea a subliniat că România "va avea şi ulei".



"Şi va avea şi ulei. Linişte, linişte, linişte. Am văzut abordările acestea apocaliptice uneori, iertaţi-mă, pentru că sunt ministrul Agriculturii şi trebuie să introduc liniştea şi încrederea. Am văzut o serie întreagă de abordări din astea apocaliptice: când începe pe ecranele de televizor că ia foc lanul, că auzi sirenele. Şi copiii în pântece se sperie", a menţionat ministrul Agriculturii, într-un briefing susţinut la Palatul Victoria.

El a subliniat că pe teritoriul României situaţia este diferită de la o zonă la alta.



"Aţi văzut ce s-a întâmplat şi ce prognoze erau la cultura grâului. Avem trei judeţe. Din toate celelalte, la cultura grâului, care au probleme din acest punct din vedere, s-au înregistrat aceste situaţii deosebit de grele. (...). E adevărat, pentru că aş ieşi din spaţiul realităţi dacă n-aş spune acest lucru: această secetă a pus mari probleme celor două culturi, mari probleme culturilor de prăşitoare de primăvară, înţelegând aici porumbul şi floarea-soarelui. Le inventariem, comisiile inventariază această situaţie. Ce înseamnă această inventariere? Se duce Comisia cu specialiştii respectivi la faţa locului, vede suprafaţa - se cunoaşte de la APIA şi au metode suficiente tehnice şi rapide în aşa fel încât să cunoască suprafaţa, fac evaluările la fata locului", a subliniat Petre Daea.

"Acolo avem producţie peste 10 tone la hectar"





Ministrul Agriculturii a explicat că există trei situaţii. "Avem situaţia suprafeţelor care au fost definitiv compromise - şi acestea sunt de regulă în zonele unde nu au căzut precipitaţii în afara perimetrelor irigabile şi pe terenurile cu drenaj puternic şi a doua situaţie este aceea: (suprafaţa, n.r.) a fost afectată, dar nu distrus în totalitate, mai există producţie, vom vedea cât - şi a treia situaţie: sunt culturile care nu au fost afectate, fie că sunt în perimetrul irigabil şi unde am putut iriga - şi să ştiţi că acolo avem producţie peste 10 tone la hectar - şi în suprafeţele unde, insular, e adevărat, în anumite zone au căzut precipitaţii. Mă uitam pe datele pe care le-am avut azi dimineaţă în tabloul meu de informare la Ministerul Agriculturii că numai în 8 judeţe nu au căzut ploi. Iată o satisfacţie pentru noi şi în primul rând pentru fermieri şi o stare de confort pentru pentru cei care au animale", a mai spus Petre Daea.

