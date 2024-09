Greenpeace cere suspendarea Neptun Deep. Burduja: O Românie independentă și sigură din punct de vedere energetic nu convine unora şi altora

O Românie puternică, independentă şi sigură din punct de vedere energetic nu convine unora şi altora, afirmă ministrul Energiei, Sebastian Burduja, după ce un ONG a cerut în instanţă suspendarea acordului de mediu pentru proiectul Neptun Deep, scrie Agerpres.



"Mereu voi spune adevărul, chiar dacă asta deranjează. Vorbeam zilele trecute că există un efort sistematic de blocare a proiectelor energetice româneşti. Iată că astăzi un ONG a cerut în instanţă suspendarea acordului de mediu pentru proiectul Neptun Deep. Vorbim despre un proiect strategic, printre cele mai importante investiţii pentru ţară. Pentru că, din 2027, Neptun Deep va dubla producţia internă de gaz, asigurând nu doar independenţa energetică a României (consumul îl acoperim şi astăzi, din producţia sondelor de pe uscat şi din Marea Neagră, la mică adâncime), ci şi securitatea întregii regiuni. Pe scurt, Neptun Deep înseamnă şansa unică de a reduce dependenţa europeană faţă de gazul rusesc", a scris, luni, ministrul Energiei, pe pagina sa de Facebook.



El a subliniat că "a mai văzut acest film", în toată ţara fiind minimum 11 hidrocentrale cu grad avansat de execuţie, unele la peste 90%, ca de exemplu la Bumbeşti-Livezeni, Cornetu-Avrig, Răstoliţa etc, respectiv miliarde de euro deja investite de statul român, mai ales înainte de 1989, proiecte care sunt blocate pentru că sunt contestate sistematic în instanţă, la fiecare pas administrativ, "cu avocaţi de top şi resurse incredibile".



"Vă asigur că, alături de Ministerul Mediului, Ministerul Energiei are toată disponibilitatea de a proteja viitorul generaţiilor următoare, aerul curat şi biodiversitatea. Mărturie stau miliardele de euro pe care le-am atras pentru producţia de energie verde - mii de MW în parcuri solare, eoliene şi la prosumatori. Înainte de orice, însă, prioritatea zero - nenegociabilă - este securitatea energetică a românilor. Trebuie să se aprindă becul atunci când apăsăm pe întrerupător, să nu depindem de importuri de energie de la ţări care o folosesc ca armă de şantaj şi să avem un mediu economic cât mai competitiv. Da, trebuie să producem mai mult şi să finalizăm investiţiile strategice mai repede", a subliniat Burduja.



Acesta a menţionat că la nivelul Ministerului Energiei se lucrează la un act normativ pentru accelerarea proiectelor de investiţii strategice în sector, inclusiv în hidrocentrale cu acumulare prin pompaj (Tarniţa-Lăpuşteşti, Bicaz, Olt etc.).



"Vom face tot ceea ce ne va sta în putere să aprindem lumina în casele românilor şi să o ţinem aprinsă. Înţeleg că o Românie puternică, independentă şi sigură din punct de vedere energetic, nu convine unora şi altora. Lupta nu e uşoară. Dar suntem pregătiţi să o ducem până la capăt şi să o câştigăm pentru România Viitorului", a punctat Sebastian Burduja.



Conform unui comunicat remis, luni, Agerpres, activiştii Greenpeace România solicită Tribunalului Bucureşti "suspendarea imediată" a acordului de mediu pentru proiectul Neptun Deep şi susţine că Agenţia de Protecţie a Mediului Constanţa a eliberat acordul de mediu prin încălcarea gravă a dispoziţiilor legale şi a procedurilor asociate.



"În timp ce OMV Petrom şi Romgaz pretind că amprenta de carbon a proiectului Neptun Deep este zero, că aceste emisii nu există, cu siguranţă le vom simţi impactul. Chiar în ultimele săptămâni România s-a confruntat consecutiv cu valuri de căldură, secetă severă şi precipitaţii însemnate cantitativ. Acest proiect nu va face decât să alimenteze şi mai mult criza climatică cu care ne confruntăm, să ameninţe biodiversitatea marină şi să pună în pericol sănătatea publică. Vom continua seria de dezbateri şi evenimente publice de informare a comunităţii locale, proteste şi acţiuni în instanţă şi vom trage la răspundere toate autorităţile şi companiile care au bătut palma să distrugă Marea Neagră", a declarat Alin Tănase, coordonator de campanii Greenpeace România, citat în comunicat.



Potrivit sursei citate, pe lista încălcărilor legale în privinţa proiectului Neptun Deep se află: evaluările referitoare la impactul asupra schimbărilor climatice şi contribuţia la emisiile de gaze cu efect de seră a proiectului Neptun Deep sunt insuficiente şi bazate pe date învechite; procedura transfrontalieră viciată - lipsa parcurgerii procedurii dintr-o dublă perspectivă: impactul asupra biodiversităţii şi corpurilor de apă; lipsa unei consultări publice efective şi privarea publicului de studii/informaţii relevante (testele de ecotoxicitate şi rapoartele de diagnostic arheologic); lipsa oricărei evaluări a riscurilor de deteriorare imediată din cauza conflictelor militare; impactul asupra biodiversităţii marine nu a fost evaluat corespunzător.



În viziunea Greenpeace România, proiectul Neptun Deep ridică preocupări serioase legate de protecţia mediului, schimbările climatice şi respectarea legislaţiei.



"Afirmaţia falsă că "amprenta de carbon a proiectului este zero" a indus în eroare autorităţile şi publicul, influenţând negativ modul în care reprezentanţii APM au deliberat avizarea proiectului. În realitate, proiectul contribuie semnificativ la emisiile de gaze cu efect de seră, fiind responsabil de emiterea a 209 milioane de tone de CO2‚ pe pe durata sa, adică o medie anuală de 10,4 milioane de tone de CO2. Numeroase studii esenţiale au fost omise sub pretextul confidenţialităţii, împiedicând o dezbatere informată, iar moderarea dezbaterii publice de către un reprezentant OMV Petrom a compromis imparţialitatea, a generat un potenţial conflict de interese în favoarea proiectului. De asemenea, excluderea scenariilor nefavorabile în evaluarea riscurilor subestimează pericolele reale pentru mediul marin. Mai mult, lipsesc măsuri de protecţie pentru speciile pe cale de dispariţie, dar şi informaţii care să ne ajute să înţelegem modul în care impactul cumulativ al zgomotului ar putea afecta habitatele marine şi biodiversitatea, în special delfinii", notează sursa citată.



Până în prezent, Greenpeace România a acţionat în instanţă companiile OMV Petrom şi Romgaz, Primăria şi Consiliul Local Tuzla, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" pentru nereguli în procesele de aprobare şi lipsă de transparenţă în legătură cu date cruciale ce vizează substanţele toxice ce vor fi deversate în Marea Neagră.



De asemenea, organizaţia a lansat o petiţie pentru protejarea Mării Negre şi oprirea proiectului Neptun Deep, care a strâns peste 37.000 de semnături.

