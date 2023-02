După ce au discutat despre subiectul procesului pierdut de Jamila, cei doi au mai vorbit despre arta culinară, dar şi despre calitatea alimentelor din supermarketuri.

"Ştii cum a fost supranumit salamul ăsta modern, parizerul, şi ce se mai găseşte prin magazine? Mendeleev. Conţine toate substanţele din tabelul periodic. Nu mai ceri Salam de Sibiu, ceri un Mendeleev, are tot ce vrei. Mie mi-a plăcut interesul pentru acest subiect, revenind, oricum. Noi suntem concentraţi pe politică, pe social, pe din astea, şi lumea vrea să ştie cum se face eclerul de casă", a spus Val Vâlcu.

"Pe de o parte, există o lume elitistă, o lume înaltă. Pe de altă parte, sunt oamenii obişnuiţi, cu probleme nu aşa înalte. Este iluzia asta a intelectualilor că populaţia este preocupată de acele înalte probleme, extraordinare, viscerale. Când populaţia, desigur, are multe alte probleme, comune. Are frici legate de ce zic ăia mari, vezi războaie, pandemie, etc, dar oamenii au probleme obişnuite. Eu studenţilor mei le zic că doar 15-20% dintre oameni se uită la talk-show-uri. La evenimente speciale se uită mai mulţi. Doar 25% spun că sunt interesaţi de politică. Dar o mare parte dintre oameni sunt normali. Adică se uită la televizor, la nuntă pentru bunica sau alte emisiuni din astea, insula iubirii, etc. Consumă lucruri obişnuite. Nu consumă doar politică şi nici nu trebuie. Nu trebuie să consumi doar teme fundamentale, că te interesează şi lucruri banale", a replicat sociologul Bulai.

"Lumea are nevoie şi de eclere, şi de ciorbă", a spus Vâlcu.

"Intelectualii spun că trebuie să te preocupe lucruri savante. Dar chestia asta o moştenim din comunism. Învăţământul era calibrat şi a rămas aşa şi în anii 90 pe ideea de a forma membri ai Academiei Române. De altfel, pe la liceu se făcea matematică avansată, fizică cuantică, etc", a mai spus Bulai.

"Şi manualele de liceu de azi sunt cursuri de facultate comprimate", a completat Vâlcu.

"99% dintre oameni nu ajung membrii Academiei. Dar sistemul nu învaţă oamenii cum să îşi repare prizele pe acasă, sau să lucreze cu băncile. Nu ne învaţă cum să lucrăm cu video. De ce se face analiză literară şi nu critică de film? La liceu! Ca pe vremea mea se face şi acum. Dar lumea s-a mai schimbat", a concluzionat Alfred Bulai.

