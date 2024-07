Glonțul care era să-l omoare pe Trump, fotografiat din greșeală

Când un glonț a zburat pe lângă urechea lui Donald Trump cu o viteză de aproape 2.000 mph (aproximativ 3220 km/h n. red.), nu era clar pentru Doug Mills, care se afla la câțiva pași distanță făcând fotografii, că tocmai capturase una dintre cele mai remarcabile imagini ale secolului XXI, scrie The Times.

În acea clipă, când obturatorul camerei sale a făcut clic la 20 de cadre pe secundă, fotograful de la New York Times, descris odată de Trump drept un „geniu”, a surprins involuntar glonțul tras de suspectul Thomas Matthew Crooks. Focul, tras dintr-o pușcă semiautomată AR-15, se vedea ca o dâră de fum alb pe cerul albastru, în stânga președintelui.

„Oh, Doamne, nu o să-ți vină să crezi, ai surprins glonțul trecând pe lângă capul lui”, i-a spus editorul său foto la telefon, în timp ce trecea prin sutele de imagini trimise direct de la camera sa. „Am spus: "Ce?".Când mi-am luat mai târziu laptopul și le-am văzut, am spus ceva de genul 'Oh, Doamne, nu-mi vine să cred’.” și-a amintit Mills.

Doug Mills, a New York Times photographer, appeared to capture an image of a bullet streaking past Donald Trump’s head, a former FBI agent said. He took the photo while documenting the rally that turned into an attempt on a former president’s life. https://t.co/nhtORaXDZj pic.twitter.com/32UI1GDcoO