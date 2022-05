Giorgio Chiellini pleacă de la Juventus: A fost totul pentru mine

"Juve a fost totul pentru mine", a declarat legendarul fotbalist Giorgio Chiellini, care va disputa luni ultimul său meci la Torino în tricoul "Bătrânei Doamne", informează TuttoMercatoWeb.



"A venit ziua. În seara asta voi fi străbătut de un vârtej de emoţii. Juve a fost totul pentru mine. Tinereţea mea, experienţa, maturitatea. Dorinţa de a câştiga, bucuria triumfului, acceptarea înfrângerii. Fiorul provocării, duelul pe teren, capul mereu mereu bandajat. Şi apoi campionii, pe gazon şi în afara lui, antrenorii, conducătorii, toţi cei din staff... Oameni care au trecut lăsându-mi mereu ceva. Ceva ce am avut grijă să adun, să păstrez şi să preţuiesc", a afirmat căpitanul bianconerilor într-o scrisoare înaintea meciului de campionat Juventus - Lazio.



"Trei. Numărul meu. Dar şi senzaţiile care coexistă acum în sufletul meu. Bucurie, pentru o aventură încheiată, fiindcă mi-am îndeplinit fiecare vis, imaginabil sau nu, şi fiindcă am rămas pentru totdeauna în istoria acestui mare club. Seninătate, să aleg momentul potrivit să-mi iau rămas bun, să plec când sunt la un nivel pe măsura celui care am fost, să împărtăşesc atâtea valori şi emoţii pe care nimeni nu le va putea şterge vreodată. Recunoştinţă, pentru tot clubul Juventus, pentru familia Agnelli care m-a adoptat în toţi aceşti ani, pentru cei care îmi sunt cei mai dragi şi pentru toţi cei pe care îi iubesc, fără care nu aş fi omul care sunt acum, pentru că ei au fost o sursă inepuizabilă de sprijin şi energie şi m-au însoţit mereu în această lungă călătorie", a scris Chiellini, care are 37 de ani.



"Aşa că mă aflu în faţa celui mai frumos apus de soare încercând să-mi imaginez noi zori. Pentru că nu se termină călătoria. Încă nu ştiu ce mă aşteaptă după . Dar va fi un alt timp şi o altă poveste. Acum e, în schimb, momentul pentru salutări şi pentru o recunoştinţă infinită şi profundă", a adăugat fundaşul, campion european anul trecut cu naţionala Italiei.



Component al unei apărări din care au mai făcut Leonardo Bonucci şi Gianluigi Buffon, fundaşul a câştigat cu Juve nouă campionate, cinci Cupe ale Italiei şi cinci Supercupe.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News