Gigi Becali, reacția zilei după ce FCSB și-a aflat posibila adversară din play-off-ul Ligii Campionilor: Mă duc pe la sfinți acolo!

Prin urmare, FCSB, campioana României, echipă finanțată de Gigi Becali, în situația în care va trece de Sparta Praga, campioana Cehiei, va juca în play-off-ul Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre echipa suedeză Malmo FF şi PAOK Salonic, campioana Greciei, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, conform tragerii la sorţi efectuate, luni, la Nyon, Franța. Astfel, FCSB ar disputa prima manşă în deplasare, pe data de 20 sau 21 august. Manşa secundă se va juca la Bucureşti, pe data de 27 sau 28 august.



Însă în situația în care FCSB va fi eliminată de Sparta Praga, echipa lui Gigi Becali va continua în play-off-ul Europa League, în care va da peste echipa austriacă LASK Linz. În acest caz, campioana României ar juca primul meci în deplasare, pe data de 22 august. Manşa secundă se va juca la Bucureşti, pe data de 29 august 2024.

Gigi Becali, reacția zilei

”Cred că vom juca împotriva lui Răzvan Lucescu. Bine, mai știi... Dar noi mai mult vrem împotriva lui decât cu Malmo. Că poate mă duc și eu dacă jucăm în Grecia. Că eu mă duc în Grecia. E aproape de Sf. Dimitrie, de Sf. Grigore Palamas. Mă duc pe la sfinți. Vreau să văd cu cine ține mai mult Sf. Dimitrie. Cu mine sau cu Răzvan? Când vrea Domnul, bat orice echipă.

Mai avem puțin până în grupe, țaca-paca. Batem mâine pe Sparta, batem și pe Răzvan, țaca-paca, și suntem în grupe. Ce mare lucru? E imposibil? Unde e imposibil? Așa spunea lumea, că e imposibil? Ce, nu putem bate Sparta? Suntem în formă mare!

Totul este cum vrea Domnul. Și luăm bani mulți. Luăm 19 milioane de euro. Dacă ieșim din grupă luăm peste 50 de milioane. Cu tot cu bilete, luăm 70! Poate face Domnul mai departe, până acum a vrut”, a spus Gigi Becali, pentru GSP.

Rezultatele tragerii la sorţi pentru play-off-ul Ligii Campionilor:



BSC Young Boys Berna (Elveţia) - Galatasaray Istanbul (Turcia)

GNK Dinamo Zagreb (CRO) - Qarabag FK (Azerbaidjan)/PFC Ludogorets Razgrad (Bulgaria)

FC Midtjylland (Danemarca)/Ferencvárosi TC (Ungaria) - Slovan Bratislava (Slovacia)/APOEL Nicosia (Cipru)

Jagiellonia Bialystok (Polonia)/FK Bodo/Glimt (Norvegia) - FK Steaua Roşie Belgrad (Serbia)

Malmo FF (Suedia)/PAOK Salonic (Grecia) - AC Sparta Praga (Cehia)/Fotbal Club FCSB (România)

LOSC Lille (Franţa)/Fenerbahce Istanbul (Turcia) -SK Slavia Praga (Cehia)/Royal Union Saint-Gilloise (Belgia)

FC Dinamo Kiev (Ucraina)/Rangers FC (Scoţia) - RB Salzburg (Austria)/FC Twente Enschede (Olanda), conform Agerpres.



Meciurile din prima manşă se vor disputa pe 20/21 august, iar cele din manşa secundă pe 27/28 august 2024.

FCSB, calificată în turul trei preliminar

Amintim faptul că FCSB s-a calificat în turul al treila preliminar al Ligii Campionilor după ce a învins-o pe Maccabi Tel Aviv. Gigi Becali a fost în culmea fericirii, după calificare, însă a fost nemulțumit de jocul echipei. Patronul FCSB a făcut mai multe declarații după meciul retur, în care roș-albaștrii au obținut calificarea printr-un gol marcat pe finalul partidei.

"Era păcat, am avut ocazii. Dacă îmi aduc aminte, au avut un corner în minutul 80 și ceva. Au avut două sau trei șuturi pe poartă tot meciul. Puteam să și pierdem. Important este cine dă gol. Slavă Domnului, că am făcut schimbările cum trebuie! Ștefănescu nu prea mi-a plăcut, nu prea mi-a plăcut, dar nu are rost să îl critic acum.

Sunt foarte fericit pentru calificare, dar nu sunt mulțumit de felul în care au jucat. Bine că a vrut Dumnezeu să dăm un gol. Eu nu sunt mulțumit, pentru că eu vreau în Liga Campionilor. Dacă vrem în Liga Campionilor, trebuie să marcăm gol. Cel mai mult mă bucur pentru Baeten. Pentru că am insistat pentru el. Îți dai seama de Mititelu acum. Am insistat pentru el.

De când a plecat Coman, nu mai suntem atât de periculoși în atac. Este clar că trebuie să mai luăm ceva în atac. Cu Tănase, cred eu că ne calificăm. Eu vreau să discutăm doar de Champions League. Uite că a vrut Dumnezeu, când toată lumea a spus că avem șanse minime să trecem de Maccabi. Uite că am bătut «maccabeii». Mă bucur că ne-am calificat, dar jocul trebuie să fie mai bun”, spunea Becali, după meciul cu Maccabi Tel Aviv,

Tănase vine la FCSB dacă roș-albaștrii elimină Sparta Praga

”Nu știu, o să vedem acum. Nu știu despre ce este vorba. Schimbarea lui Olaru a fost și din rațiuni tactice, trebuia să dominăm acolo centrul terenului. Baba (n.red.- Alhasan) nu a fost nici el extraordinar. Trebuie să vedem punctele slabe, dacă vrem să mergem în Champions League. Avem mijloc bun cu Șut și Lixandru.

Trebuia să primească roșu acela care l-a lovit în cap pe Olaru. Am avut un penalty la Lixandru. Cu Tănase am convenit, dacă trecem de Sparta, vine a două zi. Până atunci se antrenează cu echipa. Dacă nu trecem de Sparta, nu știu ce se întâmplă, să zică el. Am pus eu condiția asta. Și mi-a zis, «Da, nea Gigi, vin!», dacă trecem de Sparta Praga”, a mai spus Becali. Vezi mai multe aici!

