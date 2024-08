Gigi Becali este în culmea fericirii. Cine a făcut schimbările decisive care au adus calificarea FCSB-ului în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor

Mai mult, Gigi Becali a recunoscut că el a făcut schimbările la pauza meciului Maccabi Tel Aviv - FCSB, în care l-a introdus în teren pe belgianul William Baeten, cea mai nouă achiziție a FCSB, marcatorul golului decisiv, în minutul 90.

FCSB s-a calificat dramatic, miercuri seară, în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, după ce a învins echipa Maccabi Tel Aviv cu scorul de 1-0, pe Bozsik Arena din Budapesta, în manşa secundă a turului al doilea preliminar. În tur, scorul a fost 0-0.

Fericit pentru calificare

După meci, Gigi Becali a declarat că este foarte fericit pentru calificare, dar este nemulțumit de jocul echipei. "Era păcat, am avut ocazii. Dacă îmi aduc aminte, au avut un corner în minutul 80 și ceva. Au avut două sau trei șuturi pe poartă tot meciul. Puteam să și pierdem. Important este cine dă gol. Slavă Domnului, că am făcut schimbările cum trebuie! Ștefănescu nu prea mi-a plăcut, nu prea mi-a plăcut, dar nu are rost să îl critic acum.

Sunt foarte fericit pentru calificare, dar nu sunt mulțumit de felul în care au jucat. Bine că a vrut Dumnezeu să dăm un gol. Eu nu sunt mulțumit, pentru că eu vreau în Liga Campionilor. Dacă vrem în Liga Campionilor, trebuie să marcăm gol. Cel mai mult mă bucur pentru Baeten. Pentru că am insistat pentru el. Îți dai seama de Mititelu acum. Am insistat pentru el.

"Jocul trebuie să fie mai bun"

De când a plecat Coman, nu mai suntem atât de periculoși în atac. Este clar că trebuie să mai luăm ceva în atac. Cu Tănase, cred eu că ne calificăm. Eu vreau să discutăm doar de Champions League. Uite că a vrut Dumnezeu, când toată lumea a spus că avem șanse minime să trecem de Maccabi. Uite că am bătut «maccabeii». Mă bucur că ne-am calificat, dar jocul trebuie să fie mai bun.

Nu știu, o să vedem acum. Nu știu despre ce este vorba. Schimbarea lui Olaru a fost și din rațiuni tactice, trebuia să dominăm acolo centrul terenului. Baba (n.red.- Alhasan) nu a fost nici el extraordinar. Trebuie să vedem punctele slabe, dacă vrem să mergem în Champions League. Avem mijloc bun cu Șut și Lixandru.

Trebuia să primească roșu acela care l-a lovit în cap pe Olaru. Am avut un penalty la Lixandru. Cu Tănase am convenit, dacă trecem de Sparta, vine a două zi. Până atunci se antrenează cu echipa. Dacă nu trecem de Sparta, nu știu ce se întâmplă, să zică el. Am pus eu condiția asta. Și mi-a zis, «Da, nea Gigi, vin!», dacă trecem de Sparta Praga.

"Felicitări, Charalambous! Eu nu am niciun merit"

Felicitări, Charalambous! Eu nu am niciun merit. Meritul meu este că dau doar banii. Cu totul, în grupe (n.red.- Conference League) iau 10 milioane de euro. Să vedem dacă mai fac transferuri, nu am timp. Să fie sănătos, pe mine mă interesează Louis Munteanu, acum după ce am eliminat Maccabi?! Îl iau pe Tănase, care e trei clase peste Munteanu”, a spus Gigi Becali, la finalul partidei, la Digi Sport Special, conform GSP.

FCSB va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor împotriva campioanei Cehiei, Sparta Praga, care a învins-o pe echipa din Irlanda Shamrock Rovers.

