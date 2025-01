Germania testează platformele digitale înaintea alegerilor legislative

"Testul de rezistenţă are ca scop evaluarea gradului de pregătire a platformelor" pentru posibile tentative de manipulare, înaintea alegerilor legislative din Germania de la 23 februarie, a explicat Comisia, responsabilă cu monitorizarea domeniului digital european, într-un comunicat de presă.

Regulamentul UE privind serviciile digitale (DSA) impune platformelor mari să evalueze şi să atenueze riscurile pe care utilizarea serviciilor lor le poate ridica proceselor electorale.

Pe lângă X, TikTok şi Google (YouTube), printre participanţii la testul de vineri s-au numărat Microsoft (LinkedIn), Meta (Facebook, Instagram) şi Snapchat, precum şi organizaţii ale societăţii civile.

"Astăzi am efectuat teste practice. Platformele sunt conştiente de cerinţele DSA şi de legile noastre electorale naţionale", a declarat Klaus Muller, preşedintele Agenţiei Federale Germane a Reţelelor (Bundesnetzagentur), într-un comunicat separat.

"Am simulat în mod realist posibile încălcări, am testat procedurile şi mecanismele de raportare ale platformelor şi am pus în practică acţiunile şi schimbul relevant de informaţii", a explicat el, considerând că agenţia guvernamentală germană a fost "bine pregătită, cu sarcini atribuite autorităţilor naţionale şi canale de comunicare cu toţi actorii relevanţi".

"Au fost simulate mai multe scenarii fictive pentru a testa gradul de pregătire a principalelor platforme online. Scopul a fost identificarea şi minimizarea riscurilor potenţiale în sensul DSA în legătură cu alegerile naţionale şi eliminarea încălcărilor rapid şi eficient", a explicat Bundesnetzagentur.

Un test similar a fost efectuat în aprilie 2024 înaintea alegerilor europene din iunie. În decembrie, Comisia Europeană a anunţat deschiderea unei anchete asupra reţelei de socializare TikTok, suspectată că nu şi-a îndeplinit obligaţiile şi a deschis uşa unei posibile manipulări ruseşti în alegerile prezidenţiale anulate din România, reaminteşte AFP.

Comisia a anunţat, de asemenea, la 17 ianuarie, că îşi aprofundează ancheta asupra reţelei de socializare X, suspectată de răspândire de informaţii false şi de manipulare a dezbaterii publice în Europa prin sprijinirea extremei drepte, potrivit Agerpres.

