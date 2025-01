Georgiana Teodorescu (AUR) a dat de pământ cu Viktor Orban chiar în PE: Cum te numești atunci când... - Video

Georgiana Teodorescu eurodeputat AUR, dar și avocat s-a referit la modul în care premierul Viktor Orban ar fi utilizat în 2024 serviciile de informațiile maghiare cu scopul de a spiona și ”fugări” investigatorii Oficiului de Luptă Antifraudă de la nivel european. Oficialii europeni au mers în Ungaria să ancheteze felul în care firma ginerelui lui Orban a folosit fonduri europene.

Funcționarii OLAF, urmăriți în trafic și ascultate telefoanele

Relatarea centrului media de investigații maghiar Direkt36 și al ziarului belgian De Tijd au arătat exemple petrecute între anii 2015-2017, atunci când funcționarii OLAF au fost urmăriți fizic, chiar în timpul călătoriilor cu automobilul, fiindu-le ascultate telefoanele.

Investigația a menționat că este o practică deasă a agenției de spionaj din Ungaria în a percheziționa camerele de hotel ale delegațiilor Uniunii Europene aflate în vizită, precum și să acceseze/descarce informații de pe laptopurile acestora.

Acuzații dure de corupție, impostură și ipocrizie

Astfel, Georgiana Teodorescu l-a acuzat pe Viktor Orban de corupție, impostură și ipocrizie, subliniind că acesta ar folosi instrumentele, structurile de stat, precum democrații americani contra lui Donald Trump. Mai mult, eurodeputatul AUR a evidențiat că aceste metode de a te folosi de justiție, precum și de structurile de forță ale statului, cu scopul de a-ți înlătura dușmanii, ar fi caracteristice globaliștilor. Georgiana Teodorescu l-a acuzat pe Viktor Orban și de ipocrizie, deoarece el ar folosi practici pe care, personal, le critică.

”Faci fix ce au făcut democrații cu Donald Trump!”

”Sunt un ferm susținător al prezumției de nevinovăție, dar dacă dezvăluirile se dovedesc a fi adevărate, aș vrea să întreb: Cum te numești atunci când instituțiile europene vin să controleze o firmă a ginerelui tău și tu pui serviciile secrete interne să urmărească acei funcționari și să le acceseze ilegal telefoanele pentru a le sabota ancheta?

În primul rând, te numești corupt, pentru că intervențiile de acest gen asupra funcționarilor publici fac parte din faptele de corupție. În al doilea rând, te numești amator în ale spionajului. Ai fost prins, rușinos, deci nu te pricepi. Și în al treilea rând, mai grav decât orice te numești impostor sau ipocrit. Tu, marele luptător împotriva globalismului și establishment-ului european, folosești exact metodele globaliste de a-ți înlătura dușmanii! Faci fix ce au făcut democrații cu Donald Trump!

Domnule Orban, dacă dezvăluirile sunt adevărate, aș vrea să vă atenționez că cetățenii maghiari traversează frecvent granița spre Transilvania, adică în România, pentru a-și face cumpărăturile, deoarece alimentele sunt mai ieftine în țara mea și nivelul de trai este mai bun. Poate ar trebui să vă preocupe mai mult bunăstarea poporului maghiar decât orice alte subiecte”, a spus Georgiana Teodorescu, într-o intervenție în Parlamentul European, în cadrul dezbaterii ”Council and Commission statements – The Hungarian government’s illegal espionage of EU institutions and investigative bodies”.

