George Simion a plecat de la Antena 3 CNN. Era în direct și a izbucnit

Jurnalistele Antena 3 CNN îi adresau niște întrebări despre Călin Georgescu, moment în care liderul AUR s-a ridicat și a plecat. „Eu nu sunt de acord cu Antena 3 CNN!”, a zis George Simion.

Ziarista Gina Vacariu a mers după el pentru a-i adresa, din nou, întrebările, dar liderul AUR tot nu a vrut să răspundă.

„Vrem să vă întrebăm despre declarațiile lui Călin Georgescu cum ar fi: corporațiile vor să reducă populația. Sau apa nu este H20. Sau mâncăm ca să hrănim paraziții”, a zis jurnalista.

„Astea sunt niște afirmații scoase din context”, a răspuns liderul AUR.

Apoi, George Simion s-a retras. Liderul AUR a zis că în turul doi la prezidențiale îl va susține pe Călin Georgescu.

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, duminică dimineaţa, la ieşirea de la urne, că a votat pentru copiii României, pentru românii „plecaţi în pribegie" şi pentru seniorii României.

„Am votat cu gândul la Ziua Naţională, la înaintaşi, şi totodată la cei tineri, la copilul meu, Radu, la toţi copiii României. Am votat ca pentru prima oară după 35 de ani să ne eliberăm de lanţuri, de cătuşe, de cei care caută să ne ţină prizonieri în sărăcie într-o ţară bogată. Am votat cu gândul la românii plecaţi în pribegie peste hotare, am votat cu gândul că ei nu sunt nici trădători, nici muncitori necalificaţi. Am votat cu gândul la seniorii noştri, care astăzi sunt umiliţi, la cei care sunt ţinuţi prizonieri, prin vouchere, prin cupoane, prin diferite ajutoare sociale", a declarat George Simion.

El a avut un mesaj şi pentru primari, cărora le-a transmis să stea departe de secţiile de votare.



„Mi-aş dori din suflet să avem parte de un proces de vot corect. Mi-aş dori din suflet să se audă mesajul transmis de români duminica trecută. De asta trimit un mesaj primarilor: Staţi departe de secţiile de vot. Lăsaţi în pace oamenii vulnerabili, lăsaţi în pace cei care primesc ajutoare sociale. Plecaţi de lângă urna mobilă. Nu mai încercaţi să faceţi ce aţi făcut timp de 35 de ani, că nu mai merge. Ăsta a fost mesajul poporului român. Lăsaţi-vă de coţcării", a spus Simion.



Liderul AUR votat la prima oră a dimineţii la Colegiul Naţional „Unirea" din Focşani, unde a primit asigurări de la membrii secţiei de votare că procesul electoral se va desfăşura în cele mai bune condiţii, în locaţiile unde se votează fiind în funcţiune camerele de supraveghere video pe tot parcursul zilei.

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sesizat, duminică, Biroul Electoral Central şi Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la faptul că preşedintele AUR, George Simion, face campanie pe TikTok, ceea contravine legii privind alegerile parlamentare.



Propunerea a fost făcută de Mircea Toma, membru al CNA.



„Dragi colegi, vă informez şi pe cale oficială că am sesizat BEC şi AEP că domnul Simion dace campanie în ziua alegerilor. Vom completa cu înregistrarea propriu-zisă la BEC", a spus preşedintele CNA, Monica Gubernat, la finalul şedinţei Consiliului.

