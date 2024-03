Cine este Mihaela Proicea

"Sunt constănțeancă și asta a făcut ca după ani de zile să deschid o clinică la Constanța, am acolo o clinică de recuperare medicală, acesta este principalul obiect din cadrul clinicilor Bio Ortoclinic. Suntem recunoscuți în hernia de disc fără operație, iar în acest domeniu avem niște rezultate medicale deosebite despre care o să vă vorbesc.

Într-adevăr, sunt și antreprenor și fac parte și din Confederația Femeilor Antreprenor și îmi vine să încep din foarte multe părți. Cel mai important lucru și cu care ne chinuim acum la Confederația Femeilor Antreprenor să facem este antreprenoriatul. Acum avem un parteneriat cu Ministerul Învățământului tocmai pentru a introduce antreprenoriatul în școli.

Gaura neagră din anii '40 până în anii '90 a României

Este ceea ce nouă, generației mele, ne-a lipsit. Mi-aș fi dorit foarte mult ca la începuturile mele în antreprenoriat să fi avut școală. România din anii '40 și-a pierdut acel simț al capitalismului. Din păcate această gaură, dintre anii '40 și anii '90, a schimbat generații care și-au pierdut simțul afacerilor. România nu poate trăi decât în capitalism, eu nu văd o Românie socialistă, chiar dacă mulți tineri au o gândire socialistă, vor să li se dea, să li se facă, fără a-și pune întrebarea ce fac ei pentru această țară.

Pornind de la acest fapt că noi n-am avut o școală antreprenorială în anii '90 repercursiunile acelei gândiri se văd acum. Revenind la mine, printre cei care am avut curaj să facem lucruri, am început simplu, am fost angajată, iar primul meu job a fost de ziarist, am trecut prin foarte multe zone", a explicat Mihaela Proicea, fondator şi manager al clinicilor Bio Ortoclinic, la DCNews.

