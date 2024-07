Garanții de 10 miliarde de lei la Fondul Național de Garantare. Nancu anunță ”cea mai mare infuzie de bani privați în economia României”

"Anul acesta a fost, practic, o reînnoire a mandatului, în sensul că am mai obținut un mandat de patru ani de zile ca membru în Consiliul de Administrație și Președinte al Grupului de Digitalizare, Programe și Instrumente Financiare - un lucru pozitiv pentru România, mai ales că acest lucru se datorează celui mai important instrument financiar pe care Fondul Național de Garantare l-a derulat în perioada 2020 - 2024, respectiv IMM Invest cu toate formele lui - cadrul Covid și cadrul Ucraina. România a fost singura țară care a obținut prelungirea cadrului temporar Ucraina până la 30 iunie 2024.

Anul acesta am avut un buget record, garanții doar la Fondul Național de Garantare în valoare de 10 miliarde de lei, restul până la 13 miliarde au fost împărțite în celelalte două fonduri. De la 1 iunie până în prezent FNG a acordat 91.000 de garanții. Cele 21.000 de instituții bancare cu care avem convenții au finanțat economia României cu 73 miliarde de lei. Cred că este cea mai mare infuzie de bani privați în economia României. Iar FNG a acordat garanții de 62 miliarde de lei.

Suntem în negocieri să venim cu noi programe. Cifrele arată foarte bine din punct de vedere al programelor, al sprijinului acordat pentru IMM-uri. Vreau să vă spun că în 4 ani și jumătate am acordat 75% din totalul garanțiilor pe care Fondul Național de Garantare le-a acordat în 18 ani de zile. Știți cum e... la un moment dat cifrele vorbesc! Din punct de vedere al profitabilității suntem o instituie financiară organizată pe Legea nr. 31 - orice societate comercială are ca obiectiv unic realizarea profitului... Și vreau să vă spun că în anul 2023 am avut cel mai mare profit. Noi sperăm ca acum, la jumătatea acestui semestru, să închidem și mai bine, din punct de vedere al indicatorului financiar, cheie profit.

Am avut 235.000.000 de lei profit, profit care se duce în totalitate la bugetul de stat pentru că suntem societate comercială cu capital de stat. Profitul a fost cu 10% mai mare decât în 2022 și cu 47% mai mare decât în 2021. Iarăși un indicator foarte important la care țința a fost cifra de afaceri, pentru că acolo cifra de afaceri reprezintă totalitatea veniturilor pe care o SC o are. În anul 2023 am închis cu o cifră de afaceri de 237.000.000 lei, cu 51% mai mare decât în anul precedent. Este clar că alt program IMM Invest nu se mai poate pentru că, așa cum Comisia a spus clar, s-a închis cadrul Ucraina. Suntem prima și singura instituție financiară din România care a primit acordul de a deveni partener al Comisiei Europene" a explicat Dumitru Nancu, directorul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

