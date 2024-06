Gabriela Firea: „Nu Marcel Ciolacu e vinovat pentru eșecul de la Primăria București”. Cine e „singurul vinovat” potrivit declarațiilor sale

"Evident că nu putem să fim deloc fericiți cu ceea ce s-a întâmplat. Nu mă așteptam să câștig, am mai spus, dar nici să fie un astfel de scor. Este adevărat că au fost mulți candidați în zona de centru-stânga. A fost o campanie țintită împotriva mea din partea celorlalți contracandidați. La un moment dat, mă întrebam dacă eu sunt primarul în funcție și nu îmi dau seama, pentru că mi se făcea un bilanț, o analiză și nu primarului în funcție. Dacă aș încerca să pasez responsabilitatea către cineva nu ar fi corect. Întotdeauna mi-am asumat și bune și rele.", a zis Firea.

"Eu am intrat în campanie în ultima lună, când ceilalți contracandidați, inclusiv actualul primar erau de ceva vreme lansați în campanie, o campanie foarte bine bugetată în online și în restul mediilor. A fost foarte greu să recuperez. Repet, nu dau vina pe nimeni, ci doar pe mine. Nu am ajuns în suficiente cartiere, nu m-am întâlnit cu suficient de mulți bucureșteni .Nu a avut timp să ajungă mesajul meu, realmente administrativ. Și nu am mers pe un mesaj de emoție, nu am inventat teme sau alte subiecte colaterale administrației. Eu am vorbit doar despre ceea ce am făcut și ceea ce vreau să fac.", a spus Firea.

"Probabil că această campanie a fost considerată anostă, nu a avut nimic emoțional. Eu vorbeam despre calitatea vieții cetățenilor, iar ceilalți vorbeau că vin comuniștii dacă eu voi fi aleasă. Nu mai vine niciun comunist. Am prieteni care stăteau la cozi, la vot, și veneau tineri și spuneau că dacă eu voi fi votată nu vor mai fi lăsați să meargă la studii în străinătate sau să muncească. Ferească Dumnezeu de așa ceva! Și asta se spunea pe Tik Tok, unde s-au dat astfel de mesaje împotriva mea, că dacă voi fi aleasă nu vor mai fi lăsați la studii sau să lucreze în străinătate. Vă dați seama ce manipulare, dar nu mai contează!", a declarat Gabriela Firea.

"Singurul vinovat sunt eu! Trebuia să muncesc mai mult, să fac mai mult, să îmi dau seama că este o campanie foarte grea. Nu regret că am acceptat să candidez. Dacă nu acceptam atunci, noaptea la ora 1, însemna că nu sunt un bun coleg și însemna că vreau să vin doar când este contextul favorabil, respectiv dacă s-ar fi făcut cumva pârtie să fiu candidatul comun al alianței și dacă nu mai era un candidat pe stânga, dar nu sunt un astfel de om. De obicei, mă bag la treburile cele mai grele, chiar dacă ajung în situația de acum, să fi pierdut.", a spus Gabriela Firea.

Întrebată dacă Marcel Ciolacu are vreo vină pentru acest eșec, Gabriela Firea a zis:

"Nu are nicio vină, sub nicio formă. Nimeni nu are nicio vină. Vina este doar la mine!".

Cu privire la faptul că a fost aleasă europarlamentar, Gabriela Firea a spus:

"Cred că toată munca mea din această perioadă și din perioada anterioară înseamnă că am meritat. Toți colegii mei m-au votat în Consiliul Politic al PSD să fiu pe această listă de europarlamentare. Să știți că nu se dă niciun premiu așa politic pe nemuncă. Toate așa-zisele premii politice sunt pe muncă și pe rezultate. Vom merge acolo (n.red. Parlamentul European) și vom face echipă bună. Vom reprezenta România! Îmi doresc să o reprezint cu cinste și onoare!".

