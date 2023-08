Gabriela Firea anunţă că rămâne candidatul PSD la Primăria Capitalei. "Dl preşedinte mi-a spus. Lucruri afirmate cu subiect şi predicat, nu inventez"

"Vă dau un element de noutate. Pe 14 iulie, pentru că atacurile continuau parcă mai dur după ce şi-a dat demisia dl Budăi ca să se obţină şi demisia mea, m-am dus la premierul României şi i-am prezentat demisia mea. I-am spus că vreau să mă autosuspend ca să nu aduc prejudicii de imagine partidului. Dl preşedinte m-a întrebat de ce, că nu are legătură. Mi-a spus că a înţeles că vreau să mă retrag din Guvern, ca să nu aduc prejudicii de imagine Executivului şi percepţiei asupra activităţii Executivului. Şi am spus că, probabil, nu se mai doreşte să fiu candidatul la Capitală. Şi i-am spus că eu cred că atacurile atât de dure la adresa mea pe un subiect unde nu am nicio implicare, nu sunt chemată nicăieri, nu sunt anchetată, la asta duc.

Dl preşedinte Marcel Ciolacu mi-a spus că nu vede o altă persoană din cadrul PSD Bucureşti să fie candidat. Dl preşedinte mi-a spus foarte clar că are informaţii, ca prim-ministru, şi ştie că sunt nevinovată şi că în momentul acesta este dificil, dar că din punctul domniei sale de vedere rămân candidatul PSD la Primăria Capitalei. Lucruri afirmate cu subiect şi predicat, nu inventez, îl puteţi întreba oricând", a declarat Gabriela Firea la Antena 3 CNN.

Gabriela Firea a demisionat din Guvern pe 14 iulie şi s-a autosuspendat şi din funcţia de preşedinte al PSD Bucureşti şi prim-vicepreşedinte al PSD, în urma scandalului declanşat de ancheta în cazul azilelor groazei.

