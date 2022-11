FTX, imperiul cripto de 32 de miliarde de dolari al lui Sam Bankman-Fried, a depus cerere de protecție în caz de faliment

Depunerea a avut loc vineri, la un tribunal federal din Delaware, și include entitatea americană a FTX, grupul de tranzacționare proprietar al lui Bankman-Fried, Alameda Research, și aproximativ 130 de companii afiliate, notează Financial Times.

Prăbușirea FTX vine după un vârtej de 10 zile în care Bankman-Fried a căutat cu disperare miliarde de dolari pentru a-și salva compania, după ce clienții s-au grăbit să-și retragă activele din afacere ca urmare a preocupărilor legate de sănătatea financiară a acesteia și de legăturile dintre bursă și Alameda, de asemenea fondată de Bankman-Fried.

Bankman-Fried a demisionat și din funcția de director executiv și va fi înlocuit de John J Ray III, un specialist în restructurare care a supravegheat cazurile de faliment Enron și Nortel Networks.

În puțin peste trei ani, FTX și-a asigurat o evaluare de 32 de miliarde de dolari și a atras o listă de investitori de top, printre care Paradigm, SoftBank, Sequoia Capital și Temasek din Singapore. Firmele de capital de risc Sequoia și Paradigm și-au coborât în ​​ultimele zile investițiile la zero.

Bitcoin, la cel mai redus nivel din 2020

Cotaţia bitcoin a scăzut miercuri la 16.148 dolari, cel mai redus nivel începând din 2020, provocând declinul altor criptomonede mai mici, după informaţiile privind problemele de lichiditate la una dintre cele mai mari platforme de tranzacţionare cripto, FTX, transmite DPA.



În urmă cu un an, cea mai importantă monedă digitală înregistra un nivel record - 69.000 dolari - dar în două zile a scăzut cu 23%.



La doar o zi după ce anunţase planificata achiziţie a rivalei FTX, platforma de tranzacţionare cripto Binance a renunţat la preluare, provocând un declin accentuat al bitcoin, pe fondul îngrijorările investitorilor privind stabilitatea acestui sector.



După încheierea şedinţei de miercuri a Bursei de la New York, Binance a confirmat că nu mai achiziţionează FTX, deoarece dificultăţile platformei depăşesc capacitatea companiei de a ajuta.



În plus, Autoritatea de supraveghere a pieţei de capital din SUA (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) investighează modul în care FTX a gestionat fondurile clienţilor, în urma problemelor de lichiditate, şi activităţile de creditare cripto, notează Agerpres.

