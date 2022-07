Fostul avocat al jurnalistului Khashoggi a fost condamnat la închisoare în Emirate

Ambasada Arabiei Saudite la Washington are o nouă adresă: 'Jamal Khashoggi' - Foto Agerpres

Cetățeanul american Asim Ghafoor, fostul avocat al jurnalistului ucis Jamal Khashoggi, a fost condamnat de o instanță din Emiratele Arabe Unite la trei ani de închisoare, a informat sâmbătă știrile de stat WAM.

Curtea specializată pe infracțiuni financiare din Abu Dhabi l-a condamnat pe Ghafoor pentru săvârșirea a „două infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani legate de o operațiune de evaziune fiscală în țara sa și l-a condamnat la trei ani de închisoare și o amendă de trei milioane de dirhami (sau 816.748 USD), cu deportare din Emiratele Arabe Unite”, potrivit CNN.

Avocatul a fost arestat din cauza investigației SUA

Ghafoor, care este, de asemenea, co-fondator și membru al consiliului de administrație al organizației lor, a fost reținut de agenții de securitate din Emiratele Arabe Unite pe Aeroportul Internațional Dubai, a declarat grupul pentru drepturile omului Democracy for the Arab World Now (DAWN) într-un comunicat de presă de vineri.



Potrivit WAM, cazul a apărut atunci când autoritățile americane au cerut asistență judiciară din Emiratele Arabe Unite cu privire la investigațiile lor asupra lui Ghafoor pentru presupusa evaziune fiscală și efectuarea de transferuri suspecte de bani către Emiratele Arabe Unite, ceea ce a determinat ancheta lui Abu Dhabi asupra conturilor sale bancare.



Procuratura Publică din Emiratele Arabe Unite (PP) din Abu Dhabi a început să implementeze și să studieze cererea de asistență judiciară și să verifice natura tranzacțiilor financiare legate de conturi și transfer bancar, a informat WAM. PP ar fi găsit suspiciunea unei infracțiuni de spălare de bani care a avut loc în țară.



PP „a lăudat coordonarea reciprocă pentru combaterea crimelor transnaționale cu Statele Unite, care a dus la arestarea învinuitului, și prezentarea acestuia la Tribunalul Penal Abu Dhabi în conformitate cu procedurile legale stabilite în acest sens”, a transmis WAM.

Biden spune că a vorbit despre uciderea lui Khashoggi cu liderii saudiți

Președintele american Joe Biden a spus că a adus în discuție uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi în fruntea unei întâlniri cu înalți oficiali saudiți, inclusiv prințul moștenitor Mohammed bin Salman, în orașul-port Jeddah de la Marea Roșie.

Adresându-se reporterilor vineri după-amiază, Biden a spus că a discutat, de asemenea, despre drepturile omului și necesitatea unei reforme politice” în timpul discuțiilor.

”Așa cum fac întotdeauna, am spus clar că subiectul drepturilor omului este de o importanță vitală pentru mine și pentru Statele Unite”, a spus Biden. ”În ceea ce privește uciderea lui Khashoggi, am ridicat-o în vârful întâlnirii, clarificând ce credeam despre ea la momentul respectiv și când mă gândesc la asta acum.”

El a adăugat că un președinte american nu poate ”tace în legătură cu o problemă a drepturilor omului”.

Biden a fost criticat mai devreme în acea zi pentru că l-a salutat pe prințul moștenitor al Arabia Saudită (MBS) – despre care agențiile de informații americane au concluzionat că este responsabil pentru uciderea lui Khashoggi la consulatul saudit din Istanbul în octombrie 2018 – cu o lovitură cu pumnul când a sosit la întâlniri.

”A proiectat un nivel de intimitate și confort care oferă lui MBS răscumpărarea nejustificată pe care a căutat-o ​​cu disperare”, a declarat Fred Ryan, editorul ziarului Washington Post citat de Al Jazeera, unde lucra Khashoggi la momentul morții sale. Comitetul pentru Proiectul Jurnaliştilor a mai spus că este ”îngrozit” de ”eşecul” lui Biden de a-l trage la răspundere pe prinţul moştenitor.

