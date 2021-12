Focuri de armă lângă Capitală. A fost prins un bărbat care ar fi tâlhărit un copil

Un bărbat care ar fi furat la începutul lunii decembrie telefonul unui copil de 9 ani a fost prins marți seara de polițiștii din București. Oamenii legii au tras mai multe focuri de amă.

Potrivit Poliției Capitalei, bărbatul bănuit de săvârșirea unei infracțiuni de tâlhărie asupra unui minor, în 9 decembrie, a fost găsit pe raza unei localități limitrofe Bucureștiului.

În momentul în care a fost somat, suspectul a fugit, iar polițiștii au tras mai multe focuri de armă, în plan vertical, fără a fi rănită vreo persoană sau produse pagube materiale.

Bărbatul a fost prins și imobilizat. El a fost dus la audieri la Secției 12 Poliție, ulterior fiind reținut.

Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea că în 9 decembrie, prin violență, bărbatul de 31 ani ar fi deposedat pe stradă un copil de telefonul mobil pe care îl avea asupra sa.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie, transmite Mediafax.

S-au tras focuri de armă și la Constanța, în noiembrie, pentru prinderea unui bărbat care a agresat un taximetrist

Bărbatul din judeţul Constanţa care a agresat un taximetrist şi a fugit cu maşina acestuia a fost arestat preventiv, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu, în luna noiembrie a acestui an.



Potrivit sursei citate, Judecătoria Dorohoi a emis miercuri un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele bărbatului de 32 de ani sub acuzaţia de tâlhărie calificată, transmitea Agerpres.



Constănţeanul este acuzat că a lovit un taximetrist şi a fugit cu maşina acestuia. Bărbatul comandase o cursă cu autoturismul care circula în regim de taxi şi pe raza localităţii Suharău l-a agresat pe şofer, l-a determinat să coboare şi apoi şi-a continuat cursa cu maşina acestuia.



Agresorul a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor, oprindu-se abia după ce a produs un accident. La scurt timp, el a coborât din maşină şi a fugit pe câmp. Poliţiştii au fost nevoiţi să facă uz de armă pentru prinderea fugarului, trăgând zece focuri de avertisment.



Bărbatul este cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de tâlhărie calificată, dar şi pentru comiterea infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News