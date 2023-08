Florin Petre, primarul din Crevedia, care știa de neregulile de la stația GPL, vorbe goale: Sunt născut și crescut aici, nu mi-am schimbat buletinul

În 2020, scria pe Facebook că vine în fața oamenilor fără promisiuni, ci cu fapte. Într-adevăr, omul n-a mințit. N-a venit cu promisiuni, adică deși a zis că știa despre ce se întâmpla la stația GPL, n-a făcut nimic: „Când am venit eu la primărie, această locaţie avea suspendată activitatea de cei de la ISU, nu mai avea voie să vândă carburanţi la cetăţeni. Dar venea cisterna, încărcau, ştiu ei ce făceau. Cei de la ISU au fost de două-trei ori în control, dar mai multe informaţii nu deţin. Nu mai aveau voie să vândă la butelii la cetăţeni, dar cisternele încărcau acolo”.

De asemenea, când voia să obțină voturi pentru al doilea mandat la Primăria Crevedia, spunea că „ușa casei mele și telefonul meu au fost deschise de luni dimineața până duminica seara”. Acum însă... nu mai răspunde la telefon, spune el, de teamă să nu panicheze populația, deși tocmai tăcerea și lipsa explicațiilor duc la nesiguranță în rândul oamenilor.

Sau poate nu mai zice nimic de teamă să nu mai spună adevărul din greșeală, nevrând să facă acest lucru, cum a fost aseară când a recunoscut că știa câte ceva despre respectivul loc unde a avut loc explozia. Și consideră că tăcerea e de aur... decât să-și recunoască vină. Poate gândește pe principiul „dacă tăceam, filozof rămâneam”. Doar că în cazul de față, cu morți și răniți, nu prea se aplică această „gândire” a edilului.

Iată ce posta Florin Petre în 2020:

Speram ca in următorii patru ani sa ducem la bun sfârșit proiectele care acum sunt in derulare și celelalte proiecte pe care ni le-am propus. Nu vin in fata dumneavoastra cu promisiuni, nici cu laude, vin cu fapte. Am avut patru ani in care am făcut tot ce mi-a stat in putința sa realizez cat mai multe obiective rămase in urma și necesare pentru comunitatea noastră. Pentru cei care m-ați cunoscut personal și ati fost la primărie cred ca ați găsit in persoana mea un prieten, un sfătuitor și un ajutor din toate punctele de vedere.Usa biroului meu a fost deschisă in permanenta fără audiență tuturor celor ce au dorit sa vorbească cu mine. Mai mult decât atât usa casei mele și telefonul meu au fost deschise de luni dimineața pana duminica seara.Sunt un om născut și crescut in aceasta localitate, nu mi-am schimbat niciodată buletinul, nu m-am dezis niciodată de aceasta localitate. Vreau sa mulțumesc tuturor celor care au avut incredere in mine, ii sfătuiesc sa aibă in continuare pentru ca nu ii voi dezamagi, pentru mine a fost o cinste și onoare sa conduc aceasta localitate timp de patru ani! Sper sa ne sfătuim in continuare sa formam o echipa și sa aducem comuna acolo unde ii este locul. - 2020

Bună seara! Dragi prieteni, astăzi am depus a doua oară jurământul pentru funcția de primar, obținută pe 27 septembrie datorită votului dumneavoastră cu o majoritate covârșitoare. Trebuie să recunosc că emoțiile au dispărut, însă obligația și responsabilitatea față de dumneavoastră mă motivează mai mult și in același timp este o provocare mult mai mare de a duce la bun sfârșit proiectele începute și proiectele pe care ni le-am propus în următorii patru ani.Vreau să vă asigur că în următorii ani în consiliul local nu vor mai fi probleme deoarece am majoritate, suntem o echipă unită de oameni serioși cu reprezentanți din fiecare sat al comunei și pot sa îmi transmită orice problemă apărută sau orice doleanță aveți dumneavoastră.In același timp vreau să vă asigur că nu mă voi schimba, sunt același om pe care l-ați cunoscut și vă promit că voi fi primarul tuturor crevedienilor. Totodată vreau să vă spun ca nu voi face diferența între dumneavoastră usa biroului meu va fi deschisă ca și până acum fără audiențe și mai mult nu trebuie sa veniți îmbrăcați la cravată cum vroiau “alții”.Vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată și vă promit că nu am să vă dezamăgesc.Al vostru prieten, FLORIN PETRE.

Astăzi am încheiat campania electorală!Am colindat toate satele localității noastre și am vorbit cu cetățenii. Am văzut in ochii lor sinceritate atunci când am stat de vorba cu ei și m-au întrebat diverse probleme ale localității.Tot la fel de sincer le-am răspuns și eu, ma bucur ca după 4 ani de munca simt ca tot efortul și dăruirea mea s-au transformat in încrederea și respectul cetățenilor fata de primarul lor. Am fost primarul tuturor crevedienilor indiferent de statul social al fiecăruia, i-am tratat pe toți cu același respect și va promit ca nu ma voi schimba.Vreau sa mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine in aceasta campanie electorală atât pe drum cât și in viața politica. Multumesc consilierilor mei pentru implicare și in mod expres vreau sa îmi cer scuze tuturor celor care au suportat jigniri in aceasta campanie electorală pe care unii au înțeles-o greșit. Va rog sa aveți in continuare incredere in mine și echipa mea de consilieri, va așteptăm duminica la vot!

Petre Florin, primarul din Crevedia, sub nasul căruia a funcționat stația GPL timp de trei ani deși ISU i-a retras autorizația în 2020, nu a făcut nicio declarație oficială de presă.

În ciuda faptului că toată lumea a încercat în permanență să ia legătura cu el, Petre Florin a refuzat să ofere vreo declarație oficială.

Azi, când premierul Marcel Ciolacu și ministrul de Interne Cătălin Predoiu au ajuns la Crevedia, și-a făcut apariția și... Petre Florin, primarul din Crevedia.

