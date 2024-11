Fiul lui Nicolae Ciucă, Ștefan, apariție în premieră. Ce spune despre tatăl său / foto în articol

Miercuri seară, la Antena 3 CNN, la dezbaterea electorală moderată de Mihai Gâdea, la care a participat liderul și candidatul PNL la prezidențiale, Nicolae Ciucă a fost însoțit, din nou, de soția sa, Maria-Cristina, dar și de fiul său, Ștefan.

El este singurul copil al liderului liberal și lucrează în domeniul IT. În 2018, Ștean a absolvit Facultatea de Informatică din cadrul Univerității Româno-Americane, după care a lucrat în domeniul IT, iar apoi la Raiffeisen Bank, unde în prezent profesează pe postul de „business intelligence developer“, potrivit Fanatik.

„Sunt programator într-o companie străină. Mă ocup de analiza datelor. De șase ani lucrez în același loc, sunt mândru de ceea ce fac și cred că cel mai important este ca mâine, când începe o nouă zi de lucru, să fim liniștiți“, a zis Ștefan Ciucă.

„Cel puțin tinerii de vârsta mea, cred că așteaptă mai degrabă acțiuni. Eu am învățat de la tata că familia este centrul universului pentru fiecare dintre noi, iar în al doilea rând am învățat ce înseamnă dragostea pentru țară. Cred că putem face foarte multe ca cetățeni români mândri, prin simplul fapt de a ne vedea de treaba noastră în fiecare zi și de a merge la serviciu. Am învățat să fiu cinstit și onest, să fiu punctual“, a spus Ștefan Ciucă.

„Și să fii ordonat. De multe ori este mai ordonat decât mine“, a intervenit Nicolae Ciucă.

„Mă bucur că nu-i soția lângă mine, că m-ar fi tras de mânecă. El (n.r. Nicolae Ciucă) a plecat pentru alte scopuri de acasă, eu plec la pescuit“, a mai zis Ștefan Ciucă.

„Eu l-am învățat la pescuit“, a adăugat, ironic, Nicolae Ciucă.

Fiul candidatului PNL s-a arătat, de asemenea, deranjat de apelativul „bunelul“, folosit în sens peiorativ în spațiul public, după ce Nicolae Ciucă a admis că așa îi spune nepoata sa.

„Sintagma „bunelul“ mă deranjează cel mai tare. Să iei în derâdere modul în care un copil se adresează bunicului mi se pare jenant. Aș dori oricui să aibă o familie atât de fericită și de unită cum o avem noi“, a conchis Ștefan Ciucă.

Foto: Antena 3 CNN

Foto: Antena 3 CNN

Foto: Antena 3 CNN

